Возвращение света в Днепре в 2027 году? На сайте ДТЭК произошел сбой: объяснение

Аварийные отключения и восстановительные работы

Сообщается, что после окончания воздушной тревоги энергетики приступят к осмотру повреждений и восстановлению электроснабжения, чтобы максимально быстро вернуть свет в дома жителей. Как отмечается, работы начнутся сразу после того, как это станет безопасно для энергетиков.

Ошибочные сообщения об электричестве в Днепре

В сети с момента начала блекаута начали появляться сообщения о том, что свет в Днепре будет включен через 1,5 года, и многие жители получили подобные уведомления от ДТЭК, а также это можно было увидеть на сайте энергетической компании. Такая информация вызвала недоумение и панику среди населения.

Опровержение и разъяснение

Позже компания и власти уточнили, что сообщения о возвращении электроэнергии в 2027 году — ошибка. В диспетчерской системе произошел технический сбой, и в ДТЭК извинились перед украинцами за ложную панику.

Таким образом, точный срок восстановления электроснабжения будет известен после оценки состояния инфраструктуры, и жители Днепропетровщины смогут получить актуальные данные сразу после завершения проверок.

Какая ситуация в Днепре после обстрела 7 января