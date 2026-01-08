Возвращение света в Днепре в 2027 году? На сайте ДТЭК произошел сбой: объяснение

Аварийные отключения и восстановительные работы
Сообщается, что после окончания воздушной тревоги энергетики приступят к осмотру повреждений и восстановлению электроснабжения, чтобы максимально быстро вернуть свет в дома жителей. Как отмечается, работы начнутся сразу после того, как это станет безопасно для энергетиков.
Ошибочные сообщения об электричестве в Днепре
В сети с момента начала блекаута начали появляться сообщения о том, что свет в Днепре будет включен через 1,5 года, и многие жители получили подобные уведомления от ДТЭК, а также это можно было увидеть на сайте энергетической компании. Такая информация вызвала недоумение и панику среди населения.
Опровержение и разъяснение
Позже компания и власти уточнили, что сообщения о возвращении электроэнергии в 2027 году — ошибка. В диспетчерской системе произошел технический сбой, и в ДТЭК извинились перед украинцами за ложную панику.
Таким образом, точный срок восстановления электроснабжения будет известен после оценки состояния инфраструктуры, и жители Днепропетровщины смогут получить актуальные данные сразу после завершения проверок.
Какая ситуация в Днепре после обстрела 7 января
В Днепропетровской и Запорожской областях после вражеского обстрела вечером 7 января полностью отключили электричество, жителей призывают заранее запасаться водой, а для оказания помощи и поддержания жизнедеятельности разворачиваются "пункты несокрушимости".
Также, все городские больницы Днепра переведены на работу от генераторов, лечебный процесс продолжается без перебоев, водоснабжение и водоотведение в жилых домах поддерживаются альтернативными источниками питания, в школах продлены каникулы еще на два дня, а для жителей в разных районах города доступны около 130 колонок с технической водой.
Помимо прочего, в Днепре и Запорожье из-за проблем с электроснабжением зафиксированы перебои в движении пригородных и пассажирских поездов, в результате чего часть рейсов через Днепропетровщину временно останавливается.