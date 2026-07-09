Повернення прав після п'яного кермування: що обов’язково мають зробити водії

Водіям, яких позбавили права керування за керування у стані сп'яніння або через скоєння ДТП, для повернення посвідчення недостатньо лише дочекатися завершення строку покарання. Для цього необхідно повторно скласти іспити в сервісному центрі МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
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У відомстві зазначають, що після позбавлення права керування транспортними засобами за статтями 130 або 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення водій має звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
Для відновлення посвідчення необхідно успішно скласти як теоретичний, так і практичний іспити.
Для отримання посвідчення водія після позбавлення права керування потрібно подати:
У МВС уточнили, що паспорт громадянина України, ID-картку, закордонний паспорт, а також довідку внутрішньо переміщеної особи можна пред'явити в електронному вигляді через застосунок "Дія".
Подати документи та скласти іспити можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.
У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів водій зможе знову отримати посвідчення та законно керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, Кабмін оновив правила видачі посвідчень водія, наблизивши їх до європейських стандартів. Нові посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів діятимуть 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту - 5 років. При цьому всі раніше видані права залишаються чинними до завершення строку їх дії.
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