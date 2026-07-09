Повернення прав після п'яного кермування: що обов’язково мають зробити водії

Головне: Головна умова. Після позбавлення прав за ДТП або сп'яніння водіям недостатньо просто дочекатися кінця строку покарання - потрібно заново скласти теорію та практику в МВС.

Після позбавлення прав за ДТП або сп'яніння водіям недостатньо просто дочекатися кінця строку покарання - потрібно заново скласти теорію та практику в МВС. Де відновлювати? Звернутися за поверненням посвідчення можна до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Звернутися за поверненням посвідчення можна до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Пакет документів. Необхідно надати паспорт (або ID-картку), довідку про місце проживання, ІПН та документ про оплату адмінпослуги.

Необхідно надати паспорт (або ID-картку), довідку про місце проживання, ІПН та документ про оплату адмінпослуги. Медичний контроль. Водії, яких покарали за кермування у стані сп'яніння, обов'язково мають надати медичну довідку про придатність до керування.

Водії, яких покарали за кермування у стані сп'яніння, обов'язково мають надати медичну довідку про придатність до керування. Результат. Законно повернутися за кермо водій зможе лише після успішного складання обох іспитів та отримання нового бланка посвідчення.

Кому потрібно повторно складати іспити

У відомстві зазначають, що після позбавлення права керування транспортними засобами за статтями 130 або 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення водій має звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Для відновлення посвідчення необхідно успішно скласти як теоретичний, так і практичний іспити.

Які документи необхідні

Для отримання посвідчення водія після позбавлення права керування потрібно подати:

документ, що посвідчує особу (паспорт, ID-картку, закордонний паспорт або інший документ, визначений законодавством);

документ про місце проживання, якщо ця інформація відсутня в основному документі;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за потреби);

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами (для водіїв, яких позбавили прав за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції);

документ про оплату адміністративної послуги.

У МВС уточнили, що паспорт громадянина України, ID-картку, закордонний паспорт, а також довідку внутрішньо переміщеної особи можна пред'явити в електронному вигляді через застосунок "Дія".

Де можна відновити посвідчення

Подати документи та скласти іспити можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів водій зможе знову отримати посвідчення та законно керувати транспортними засобами.