Без екзаменів або з перездачею: як українцям обміняти іноземні права у 2026 році

Українці, які навчилися водити та отримали права за кордоном, можуть вільно обміняти їх на українське посвідчення. Проте правила залежать від того, у якій саме державі видали документ.

Детально про те, як працює механізм обміну у 2026 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Головне: Українці можуть легалізувати свої іноземні права у будь-якому сервісному центрі МВС.

Для водіїв із Польщі, Німеччини, Чехії та інших країн ЄС обмін зазвичай проходить без іспитів.

Власникам прав із США, Канади чи Китаю доведеться заново здавати теорію та водіння.

Якщо ви раніше обміняли українські права на іноземні, повернути їх можна за спрощеною процедурою.

Послуга доступна по всій Україні незалежно від того, де ви зареєстровані.

Хто може обійтися без іспитів

Складати іспити в МВС не потрібно, якщо ваші права видала країна, що підписала Віденську конвенцію про дорожній рух. До цього списку входять такі держави:

Німеччина,

Франція,

Італія,

Польща,

Іспанія,

Чехія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Молдова,

Грузія,

Казахстан,

Узбекистан.

Оскільки ці країни мають єдині з Україною стандарти, документи обмінюють одразу після перевірки.

Також без жодних перевірок знань повертають національні права тим, хто свого часу обміняв українське посвідчення на іноземне. Вам просто відкриють ті ж категорії, які були у вас раніше.

Коли доведеться йти до екзаменаційного класу

Є низка країн, чиї посвідчення в Україні не визнаються автоматично. Якщо ви отримали права у США, Канаді, Китаї, Індії чи Пакистані, готуйтеся до іспитів. Вам потрібно буде успішно пройти тест на знання ПДР та підтвердити навички керування на майданчику чи в місті.

Такі ж правила діють, якщо адміністратор МВС не зможе підтвердити, що ваші іноземні права справжні.

Які документи взяти з собою

Для обміну не обов’язково їхати за місцем реєстрації - звертайтеся до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З собою треба мати:

паспорт та ідентифікаційний код;

та ідентифікаційний код; іноземне посвідчення з офіційним перекладом українською мовою;

з офіційним перекладом українською мовою; підтвердження з-за кордону (документ від консульства або іноземного відомства), що права справжні та вас не позбавляли права водіння.

Після перевірки документів спеціаліст МВС скаже, чи готові ваші нові права, чи потрібно реєструватися на іспит.