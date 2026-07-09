Возвращение прав после пьяного вождения: что обязательно должны сделать водители

Водителям, которых лишили права управления за управление в состоянии опьянения или из-за совершения ДТП, для возвращения удостоверения недостаточно дождаться завершения срока наказания. Для этого необходимо сдать экзамены в сервисном центре МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Главное:
В ведомстве отмечают, что после лишения права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель должен обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.
Для восстановления удостоверения необходимо успешно сдать как теоретический, так и практический экзамены.
Для получения водительского удостоверения после лишения права управления нужно подать:
В МВД уточнили, что паспорт гражданина Украины, ID-карту, загранпаспорт, а также справку внутренне перемещенного лица можно предъявить в электронном виде через приложение "Дия".
Подать документы и сдать экзамены можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водитель сможет снова получить удостоверение и законно управлять транспортными средствами.
Напомним, Кабмин обновил правила выдачи водительских удостоверений, приблизив их к европейским стандартам. Новые удостоверения для водителей мотоциклов и легковых автомобилей будут действовать 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта - 5 лет. При этом все ранее выданные права остаются действительными до истечения срока их действия.
Также РБК-Украина рассказывало, как в Украине обменять водительские права, полученные за границей.