Повернення лідера: Войналович готовий допомогти збірній України у матчі зі Словаччиною

Андрій Войналович (фото: fbu.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з баскетболу визначилася із заявкою на другий поєдинок прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини.

Про це повідомила РБК-Україна з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Єдина заміна у складі - повернення Войналовича

Після стартової поразки від Швейцарії з рахунком 64:66 склад української команди практично не зазнав змін.

Єдина ротація - замість форварда Данііла Сипала, який не виходив на майданчик у першій грі, до заявки включили Андрія Войналовича.

Він востаннє грав за збірну в офіційних матчах під час листопадових ігор кваліфікації Євробаскету-2025. А стартову гру пропустив через травму, але раніше відзначався гарною грою у товариському матчі з Хорватією, де набрав сім очок.

Найбільший внесок у першому матчі зробили Іван Ткаченко, Олександр Ковляр і Артем Ковальов, які набрали 13, 12 та 11 очок відповідно.

Гра проти Словаччини - 9 серпня в Ризі

Наступний поєдинок збірної України відбудеться 9 серпня о 17:00 за київським часом. Номінально домашній матч зі Словаччиною прийматиме латвійська Рига.

Склад збірної України на матч зі Словаччиною:

  • Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Ілля Тиртишник ("ОраСі Равенна", Італія), Михайло Бублик та Єгор Сушкін (обидва — "Київ-Баскет").
  • Форварди: Володимир Конєв ("Дніпро"), Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина), Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія), Олександр Липовий ("Колоссос", Греція), Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан).
  • Центровий: В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія).

Для того, щоб вийти в основну частину відбору на чемпіонат світу-2027, "синьо-жовті" повинні посісти одне з двох перших місць у групі, у якій також виступають Швейцарія та Словаччина.

УкраїнаЧемпіонат світуБаскетбол