Повернення лідера: Войналович готовий допомогти збірній України у матчі зі Словаччиною

Збірна України з баскетболу визначилася із заявкою на другий поєдинок прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини.
Про це повідомила РБК-Україна з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Після стартової поразки від Швейцарії з рахунком 64:66 склад української команди практично не зазнав змін.
Єдина ротація - замість форварда Данііла Сипала, який не виходив на майданчик у першій грі, до заявки включили Андрія Войналовича.
Він востаннє грав за збірну в офіційних матчах під час листопадових ігор кваліфікації Євробаскету-2025. А стартову гру пропустив через травму, але раніше відзначався гарною грою у товариському матчі з Хорватією, де набрав сім очок.
Найбільший внесок у першому матчі зробили Іван Ткаченко, Олександр Ковляр і Артем Ковальов, які набрали 13, 12 та 11 очок відповідно.
Наступний поєдинок збірної України відбудеться 9 серпня о 17:00 за київським часом. Номінально домашній матч зі Словаччиною прийматиме латвійська Рига.
Для того, щоб вийти в основну частину відбору на чемпіонат світу-2027, "синьо-жовті" повинні посісти одне з двох перших місць у групі, у якій також виступають Швейцарія та Словаччина.
Раніше ми писали про те, чому гравець НБА відмовився від виступів за збірну України.
Також читайте, чому українська збірна втративши шанси виступити на Євробаскеті-2025.