Повернення лідера: Войналович готовий допомогти збірній України у матчі зі Словаччиною

Єдина заміна у складі - повернення Войналовича

Після стартової поразки від Швейцарії з рахунком 64:66 склад української команди практично не зазнав змін.

Єдина ротація - замість форварда Данііла Сипала, який не виходив на майданчик у першій грі, до заявки включили Андрія Войналовича.

Він востаннє грав за збірну в офіційних матчах під час листопадових ігор кваліфікації Євробаскету-2025. А стартову гру пропустив через травму, але раніше відзначався гарною грою у товариському матчі з Хорватією, де набрав сім очок.

Найбільший внесок у першому матчі зробили Іван Ткаченко, Олександр Ковляр і Артем Ковальов, які набрали 13, 12 та 11 очок відповідно.

Гра проти Словаччини - 9 серпня в Ризі

Наступний поєдинок збірної України відбудеться 9 серпня о 17:00 за київським часом. Номінально домашній матч зі Словаччиною прийматиме латвійська Рига.

Склад збірної України на матч зі Словаччиною:

Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Ілля Тиртишник ("ОраСі Равенна", Італія), Михайло Бублик та Єгор Сушкін (обидва — "Київ-Баскет"). Форварди: Володимир Конєв ("Дніпро"), Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина), Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія), Олександр Липовий ("Колоссос", Греція), Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан).

Володимир Конєв ("Дніпро"), Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина), Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія), Олександр Липовий ("Колоссос", Греція), Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан). Центровий: В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія).

Для того, щоб вийти в основну частину відбору на чемпіонат світу-2027, "синьо-жовті" повинні посісти одне з двох перших місць у групі, у якій також виступають Швейцарія та Словаччина.