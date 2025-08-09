Возвращение лидера: Войналович готов помочь сборной Украины в матче со Словакией

Единственная замена в составе - возвращение Войналовича

После стартового поражения от Швейцарии со счетом 64:66 состав украинской команды практически не претерпел изменений.

Единственная ротация - вместо форварда Даниила Сипала, который не выходил на площадку в первой игре, в заявку включили Андрея Войналовича.

Он последний раз играл за сборную в официальных матчах во время ноябрьских игр квалификации Евробаскета-2025. А стартовую игру пропустил из-за травмы, но ранее отличался хорошей игрой в товарищеском матче с Хорватией, где набрал семь очков.

Наибольший вклад в первом матче сделали Иван Ткаченко, Александр Ковляр и Артем Ковалев, которые набрали 13, 12 и 11 очков соответственно.

Игра против Словакии - 9 августа в Риге

Следующий поединок сборной Украины состоится 9 августа в 17:00 по киевскому времени. Номинально домашний матч со Словакией будет принимать латвийская Рига.

Состав сборной Украины на матч со Словакией:

Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Илья Тыртышник ("ОраСи Равенна", Италия), Михаил Бублик и Егор Сушкин (оба - "Киев-Баскет").

Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Илья Тыртышник ("ОраСи Равенна", Италия), Михаил Бублик и Егор Сушкин (оба - "Киев-Баскет"). Форварды: Владимир Конев ("Днепр"), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия), Александр Липовый ("Колоссос", Греция), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан).

Владимир Конев ("Днепр"), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия), Александр Липовый ("Колоссос", Греция), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан). Центровой: Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия).

Для того, чтобы выйти в основную часть отбора на чемпионат мира-2027, "сине-желтые" должны занять одно из двух первых мест в группе, в которой также выступают Швейцария и Словакия.