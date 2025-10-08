Повернення до класів офлайн: у МОН розповіли, як зростає кількість учнів за партами

В Україні кількість дітей, які навчаються в школах в очному форматі (офлайн), зростає із року в рік. Це є ключовим для подолання освітніх втрат - прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра освіти й науки Оксена Лісового у Telegram.
Згідно з інформацією посадовця, кількість учнів, які навчаються очно, зросла:
Лісовий наголосив, що саме очне навчання є ключовим для подолання освітніх втрат - тих прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.
"Обстріли, тривоги, стрес і постійні вимушені зміни формату навчання неминуче впливають на здатність дітей зосереджуватися, сприймати матеріал і розвиватися у стабільному темпі", - пояснив міністр.
Він визнав, що подолання освітніх втрат - довготривала робота, яка потребує уваги держави, підтримки партнерів і щоденної участі кожного вчителя.
"Від того, наскільки послідовно ми діятимемо зараз, залежить якість фахівців, які формуватимуть економіку, культуру й технології повоєнної України", - повідомив фахівець.
Наступний крок, за словами очільника МОН, - дати школам інструменти, які допоможуть учням надолужити освітні втрати.
"Відвідав презентацію SavEd, де були представлені не тільки рішення, а й перші результати їхнього проекту "Освітнє відновлення для України - тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах", що впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу", - поділився урядовець.
Він повідомив, що проект мав три основні напрями:
"Посібники будуть доступними в цифровому форматі та є безоплатними для вчителів", - уточнив Лісовий.
Він пояснив, що ці рішення "забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство освіти й науки України затвердило модельні навчальні програми для дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ).
Крім того, в МОН пояснили, яких вчителів у школах України бракує найбільше та яким буде дистанційне навчання цього року (й для кого).
Згодом ми повідомляли, що відомо про осінні канікули 2025 року - коли школярі можуть піти на відпочинок і від чого це залежить.
Читайте також, який експеримент із 12-річною школою стартував в Україні з 1 вересня 2025 року (що змінюється й чому це важливо).