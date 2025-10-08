Возвращение в классы офлайн: в МОН рассказали, как растет количество учеников за партами

В Украине количество детей, которые учатся в школах в очном формате (офлайн), растет из года в год. Это является ключевым для преодоления образовательных потерь - пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра образования и науки Оксена Лисового в Telegram.
Согласно информации чиновника, количество учеников, обучающихся очно, выросло:
Лисовой подчеркнул, что именно очное обучение является ключевым для преодоления образовательных потерь - тех пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.
"Обстрелы, тревоги, стресс и постоянные вынужденные изменения формата обучения неизбежно влияют на способность детей сосредотачиваться, воспринимать материал и развиваться в стабильном темпе", - объяснил министр.
Он признал, что преодоление образовательных потерь - долговременная работа, требующая внимания государства, поддержки партнеров и ежедневного участия каждого учителя.
"От того, насколько последовательно мы будем действовать сейчас, зависит качество специалистов, которые будут формировать экономику, культуру и технологии послевоенной Украины", - сообщил специалист.
Следующий шаг, по словам главы МОН, - дать школам инструменты, которые помогут ученикам наверстать образовательные потери.
"Посетил презентацию SavEd, где были представлены не только решения, но и первые результаты их проекта "Образовательное восстановление для Украины - тестирование наверстывания образовательных потерь в цифровых образовательных центрах", который внедряется при финансовой поддержке Европейского Союза", - поделился чиновник.
Он сообщил, что проект имел три основных направления:
"Пособия будут доступны в цифровом формате и являются бесплатными для учителей", - уточнил Лисовой.
Он объяснил, что эти решения "обеспечивают педагогов готовыми инструментами и методиками, которые можно сразу применять на уроках, чтобы восстанавливать пробелы в знаниях учеников".
