Українська школа для дітей з ТОТ: які модельні навчальні програми затвердило МОН (список)

Середа 24 вересня 2025 10:12
Українська школа для дітей з ТОТ: які модельні навчальні програми затвердило МОН (список) МОН затвердило модельні навчальні програми для українських школярів з ТОТ
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України затвердило модельні навчальні програми для дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Для чого потрібні модельні навчальні програми

В цілому модельна навчальна програма (МНП) - це документ, який визначає:

  • орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів;
  • зміст навчального предмета (або інтегрованого курсу);
  • види навчальної діяльності учнів.

Саме він - рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством (тобто школа розробляє навчальну програму з того чи іншого предмета або інтегрованого курсу саме на основі обраної МНП).

У МОН повідомили, що уклали (спільно з державною установою "Український інститут розвитку освіти" або УІРО) перелік модельних навчальних програм для забезпечення якісної освіти дітей, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території України.

Уточнюється, що МНП розроблені відповідно до Типової освітньої програми для навчання на рівнях повної загальної середньої освіти.

"Типова освітня програма та модельні програми - це змістові рішення, які забезпечують якісну українську освіту для дітей з ТОТ та їхню успішну інтеграцію в освітню систему України", - наголосили в міністерстві.

Модельні навчальні програми для дітей з ТОТ: список

У МОН оприлюднили також перелік укладених і затверджених модельних навчальних програм для дітей, які проживають або проживали на ТОТ України.

Початкова школа (1-4 класи):

  • "Українська мова та читання";
  • інтегрований курс "Вивчаю державну мову";
  • "Я досліджую світ. Моя Україна";
  • "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Середня школа (5-9 класи):

  • інтегрований курс "Українська мова й література";
  • інтегрований курс "Вивчаю державну мову";
  • "Історія України та громадянська освіта";
  • "Географія України";
  • "Правознавство";
  • "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Старша школа (10-11 класи):

  • інтегрований курс "Українська мова й література";
  • "Історія України";
  • "Географія України";
  • інтегрований курс "Громадянська освіта, основи цивільного захисту";
  • "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

"Усі програми доступні для завантаження за посиланням", - повідомили у міністерстві.

Насамкінець зазначається, що МОН спільно з УІРО підготували добірку матеріалів, які "можуть бути помічними в реалізації змісту модельних навчальних програм".

Нагадаємо, раніше у МОН пояснили, яких вчителів у школах України бракує найбільше та яким буде дистанційне навчання цього року (й для кого).

Крім того, ми розповідали, який експеримент із 12-річною школою стартував в Україні з 1 вересня 2025 року (що змінюється й чому це важливо).

Читайте також, що відомо про осінні канікули 2025 року - коли школярі можуть піти на відпочинок і від чого це залежить.

