Повернення до класів офлайн: у МОН розповіли, як зростає кількість учнів за партами

В Україні кількість дітей, які навчаються в школах в очному форматі (офлайн), зростає із року в рік. Це є ключовим для подолання освітніх втрат - прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра освіти й науки Оксена Лісового у Telegram.

Як зросла кількість учнів, які навчаються очно

Згідно з інформацією посадовця, кількість учнів, які навчаються очно, зросла:

на 11,7% - порівняно з вереснем 2024 року;

на 18,4% - порівняно з 2023 роком.

Лісовий наголосив, що саме очне навчання є ключовим для подолання освітніх втрат - тих прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.

"Обстріли, тривоги, стрес і постійні вимушені зміни формату навчання неминуче впливають на здатність дітей зосереджуватися, сприймати матеріал і розвиватися у стабільному темпі", - пояснив міністр.

Він визнав, що подолання освітніх втрат - довготривала робота, яка потребує уваги держави, підтримки партнерів і щоденної участі кожного вчителя.

"Від того, наскільки послідовно ми діятимемо зараз, залежить якість фахівців, які формуватимуть економіку, культуру й технології повоєнної України", - повідомив фахівець.

Освітнє відновлення в Україні

Наступний крок, за словами очільника МОН, - дати школам інструменти, які допоможуть учням надолужити освітні втрати.

"Відвідав презентацію SavEd, де були представлені не тільки рішення, а й перші результати їхнього проекту "Освітнє відновлення для України - тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах", що впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу", - поділився урядовець.

Він повідомив, що проект мав три основні напрями:

заняття з надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах (які охопили 5 665 дітей);

безоплатні відкриті вебінари з подолання освітніх втрат для вчителів з усієї України;

розроблення методичних посібників для подолання освітніх втрат з української, англійської мов, математики, історії України та громадянської освіти.

"Посібники будуть доступними в цифровому форматі та є безоплатними для вчителів", - уточнив Лісовий.

Він пояснив, що ці рішення "забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів".

