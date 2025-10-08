ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Возвращение в классы офлайн: в МОН рассказали, как растет количество учеников за партами

Среда 08 октября 2025 12:10
Возвращение в классы офлайн: в МОН рассказали, как растет количество учеников за партами Количество школьников, которые учатся в Украине офлайн, увеличивается (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине количество детей, которые учатся в школах в очном формате (офлайн), растет из года в год. Это является ключевым для преодоления образовательных потерь - пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра образования и науки Оксена Лисового в Telegram.

Как выросло количество учеников, обучающихся очно

Согласно информации чиновника, количество учеников, обучающихся очно, выросло:

  • на 11,7% - по сравнению с сентябрем 2024 года;
  • на 18,4% - по сравнению с 2023 годом.

Лисовой подчеркнул, что именно очное обучение является ключевым для преодоления образовательных потерь - тех пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.

"Обстрелы, тревоги, стресс и постоянные вынужденные изменения формата обучения неизбежно влияют на способность детей сосредотачиваться, воспринимать материал и развиваться в стабильном темпе", - объяснил министр.

Он признал, что преодоление образовательных потерь - долговременная работа, требующая внимания государства, поддержки партнеров и ежедневного участия каждого учителя.

"От того, насколько последовательно мы будем действовать сейчас, зависит качество специалистов, которые будут формировать экономику, культуру и технологии послевоенной Украины", - сообщил специалист.

Образовательное восстановление в Украине

Следующий шаг, по словам главы МОН, - дать школам инструменты, которые помогут ученикам наверстать образовательные потери.

"Посетил презентацию SavEd, где были представлены не только решения, но и первые результаты их проекта "Образовательное восстановление для Украины - тестирование наверстывания образовательных потерь в цифровых образовательных центрах", который внедряется при финансовой поддержке Европейского Союза", - поделился чиновник.

Он сообщил, что проект имел три основных направления:

  • занятия по восполнению образовательных потерь в цифровых образовательных центрах (которые охватили 5 665 детей);
  • бесплатные открытые вебинары по преодолению образовательных потерь для учителей со всей Украины;
  • разработка методических пособий для преодоления образовательных потерь по украинскому, английскому языкам, математике, истории Украины и гражданскому образованию.

"Пособия будут доступны в цифровом формате и являются бесплатными для учителей", - уточнил Лисовой.

Он объяснил, что эти решения "обеспечивают педагогов готовыми инструментами и методиками, которые можно сразу применять на уроках, чтобы восстанавливать пробелы в знаниях учеников".

Возвращение в классы офлайн: в МОН рассказали, как растет количество учеников за партамиПубликация Лисового (скриншот: t.me/lisovyioksen)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ).

Кроме того, в МОН объяснили, каких учителей в школах Украины не хватает больше всего и каким будет дистанционное обучение в этом году (и для кого).

Позже мы сообщали, что известно об осенних каникулах 2025 года - когда школьники могут уйти на отдых и от чего это зависит.

Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).

