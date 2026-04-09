Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло

Цього тижня в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основна причина обмежень - дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Проте весняні відключення мають свою специфіку, яка відрізняє їх від зимових. Енергетики виділили основні фактори, що впливають на стан системи зараз.
Планові ремонти на АЕС: Навесні енергоблоки атомних станцій починають відключати для планового обслуговування та заміни ядерного палива. Через це обсяг внутрішньої генерації в країні зменшується.
Зниження роботи ТЕЦ: Після завершення опалювального сезону більшість теплоелектроцентралей знижують виробництво електрики, оскільки вони не можуть працювати ефективно без циклу нагріву води для опалення.
Менше імпорту: Обсяг закупівлі електроенергії з-за кордону зараз менший, ніж взимку, що пов’язано із ціновою кон’юнктурою на ринках України та ЄС.
Температурні коливання: Хоча опалення вимкнено, через похолодання люди масово використовують обігрівачі, що створює суттєве додаткове навантаження на мережу.
"Сонячний" фактор: Навесні сонячні електростанції працюють ефективніше. Це створює надлишок потужності вдень, проте вранці, ввечері та у хмарну погоду дефіцит залишається гострим, що і призводить до необхідності відключень у пікові години.
Росія не припиняє обстріли енергетичної інфраструктури, завдаючи шкоди як об’єктам, що виробляють електрику, так і мережам, які її розподіляють.
В "Укренерго" закликають споживачів дотримуватися порад щодо раціонального використання електрики. Обмеження у користуванні потужними приладами, особливо в години пік, допоможе зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою.
Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, в Одеській області, яка майже цілодобово знаходиться під ударами ворога, серйозно постраждав енергетичний обʼєкт ДТЕК. Йдеться про підстанцію.
Крім того, ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах на Чернігівщині. Днями в області були влучання ударних дронів одразу у двох районах області, що спричинило масштабні знеструмлення.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, після зими російські війська продовжують операцію проти української енергетики.