Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет

10:02 09.04.2026 Чт
2 мин
В "Укрэнерго" назвали сразу 6 причин
aimg Мария Кучерявец
Фото: энергетики объяснили ситуацию со светом в апреле (Getty Images)

На этой неделе в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основная причина ограничений - дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями российских обстрелов.

Однако весенние отключения имеют свою специфику, которая отличает их от зимних. Энергетики выделили основные факторы, влияющие на состояние системы сейчас.

Ремонты и особенности генерации

Плановые ремонты на АЭС: Весной энергоблоки атомных станций начинают отключать для планового обслуживания и замены ядерного топлива. Из-за этого объем внутренней генерации в стране уменьшается.

Снижение работы ТЭЦ: После завершения отопительного сезона большинство теплоэлектроцентралей снижают производство электричества, поскольку они не могут работать эффективно без цикла нагрева воды для отопления.

Меньше импорта: Объем закупки электроэнергии из-за рубежа сейчас меньше, чем зимой, что связано с ценовой конъюнктурой на рынках Украины и ЕС.

Влияние погоды и потребления

Температурные колебания: Хотя отопление выключено, из-за похолодания люди массово используют обогреватели, что создает существенную дополнительную нагрузку на сеть.

"Солнечный" фактор: Весной солнечные электростанции работают эффективнее. Это создает избыток мощности днем, однако утром, вечером и в облачную погоду дефицит остается острым, что и приводит к необходимости отключений в пиковые часы.

Продолжающиеся атаки врага

Россия не прекращает обстрелы энергетической инфраструктуры, нанося ущерб как объектам, производящим электричество, так и сетям, которые его распределяют.

В "Укрэнерго" призывают потребителей придерживаться советов по рациональному использованию электричества. Ограничение в пользовании мощными приборами, особенно в часы пик, поможет сделать продолжительность вынужденных обесточиваний максимально короткой.

Напомним, что вчера, 8 апреля, в Одесской области, которая почти круглосуточно находится под ударами врага, серьезно пострадал энергетический объект ДТЭК. Речь идет о подстанции.

Кроме того, враг продолжает прицельно бить по энергообъектам на Черниговщине. На днях в области были попадания ударных дронов сразу в двух районах области, что повлекло масштабные обесточивания.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, после зимы российские войска продолжают операцию против украинской энергетики.

