Повернення ДПА: коли четвертокласники знову складатимуть іспити

З 2027 року державна підсумкова атестація (ДПА) у формі ЗНО стане обов’язковою для всіх учнів 4 класів. Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Повернення ДПА у 4-ті класи

Підготовка до нововведення розпочнеться у 2025/26 навчальному році. З лютого по квітень 2026 року буде створена та передана Українському центру оцінювання якості освіти спеціальна освітня платформа для проведення ДПА.

Після цього навесні планується апробація нового формату атестації. Її пройдуть 10 тисяч випускників початкової школи.

Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО здійснюватиметься за кошти державного бюджету.

Додамо, що ДПА (Державна підсумкова атестація) - це обов'язковий іспит, який підтверджує рівень знань учнів після завершення певних етапів освіти, а саме 4-го, 9-го та 11-го класів. Вона оцінює відповідність знань державним стандартам, результати враховуються для отримання свідоцтва про освіту та вступу до вищих навчальних закладів.

Після початку повномасштабного вторгнення ДПА перестали проводити.

Перезапуск ДПА

Нагадаємо, що торік влітку в Україні розробляли нові матеріали ДПА для учнів 9-х класів, а також працювали над розробкою нової моделі атестації для учнів 4-х класів. Атестації хотіли повернути уже в 2025 році.

Втім, буквально вже у вересні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачав скасування державної ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів.

У пояснювальній записці депутати наголошували, що таке рішення обумовлене воєнним станом і наслідками агресії РФ, яка суттєво вплинула на систему освіти в Україні. У результаті у 2025 році учні не проходили ДПА.