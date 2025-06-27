Впорались із тестом чи завалили? Стали відомі результати НМТ-2025
Результати цьогорічного національного мультипредметного тесту (НМТ) загалом співмірні з торішніми. Йдеться як про відсоток високих балів, так і про частку тих, хто не пройшов поріг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в ефірі національного телемарафону.
Результати НМТ-2025
"Результати фактично аналогічні до торішніх. Частки тих, хто не пройшов оцінювання, хто отримав доволі високі результати - тобто 150 і вище балів, - приблизно такі самі, як були торік в розрізі абсолютно всіх ключових предметів", - заявила Вакуленко.
На тлі обговорень у соцмережах Вакуленко наголосила, що жодної "зради" цьогоріч немає.
Додамо, що для участі в основній сесії НМТ-2025 року зареєструвалися 234 841 цьогорічних і 77 649 торішніх випускників. Серед них 292 419 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 20 071 - за кордоном.
Деталі тестування
Як зазначалося, у 2025 році учасники НМТ складають тести з обов’язкових предметів: української мови, математики, історії України, а також одного предмета на вибір - іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Зокрема, тест з історії України охоплює увесь шкільний курс - від найдавніших часів до сьогодення.
Основна сесія тестування тривала з 14 травня по 25 червня. Додаткова запланована на 14-25 липня.
Нагадаємо, раніше УЦОЯО спростував поширену в соцмережах інформацію про нібито складність або невідповідність завдань НМТ реальному навчальному процесу.
Центр запевнив, що жоден із тестів, зокрема з англійської мови, не містив запитань із міжнародних іспитів, таких як IELTS.
Читайте також про те, як здобути вищу освіту без результату НМТ.
Раніше ми писали про те, на які спецумови та пільги можуть розраховувати діти військових при вступі та навчанні у ВНЗ..
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.