Возвращение ГИА: когда четвероклассники снова будут сдавать экзамены

Пятница 12 сентября 2025 11:08
Возвращение ГИА: когда четвероклассники снова будут сдавать экзамены В 4-е классы планируют вернуть ГИА (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 2027 года государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме ВНО станет обязательной для всех учеников 4 классов. Соответствующий приказ издало Министерство образования и науки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Возвращение ГИА в 4-е классы

Подготовка к нововведению начнется в 2025/26 учебном году. С февраля по апрель 2026 года будет создана и передана Украинскому центру оценивания качества образования специальная образовательная платформа для проведения ГИА.

После этого весной планируется апробация нового формата аттестации. Ее пройдут 10 тысяч выпускников начальной школы.

Финансирование проведения ГИА в форме ВНО будет осуществляться за средства государственного бюджета.

Добавим, что ГИА (Государственная итоговая аттестация) - это обязательный экзамен, который подтверждает уровень знаний учащихся после завершения определенных этапов образования, а именно 4-го, 9-го и 11-го классов. Она оценивает соответствие знаний государственным стандартам, результаты учитываются для получения свидетельства об образовании и поступления в высшие учебные заведения.

После начала полномасштабного вторжения ГИА перестали проводить.

Перезапуск ГИА

Напомним, что в прошлом году летом в Украине разрабатывали новые материалы ГИА для учеников 9-х классов, а также работали над новой моделью аттестации для учеников 4-х классов. Аттестации хотели вернуть уже в 2025 году.

Впрочем, буквально уже в сентябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривал отмену государственной ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов.

В пояснительной записке депутаты отмечали, что такое решение обусловлено военным положением и последствиями агрессии РФ, которая существенно повлияла на систему образования в Украине. В результате в 2025 году ученики не проходили ГИА.

Читайте также о том, что Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривает возможность введения двухдневной модели национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году.

Ранее мы писали о том, что результаты нынешнего национального мультипредметного теста (НМТ) в целом соизмеримы с прошлогодними. Речь идет как о проценте высоких баллов, так и о доле тех, кто не прошел порог.

