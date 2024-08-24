Учням 4 та 9 класів знову доведеться складати ДПА: які нововведення чекають у 2025 році

В Україні розробляють нові матеріали для державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 9-х класів, а також працюють над розробкою нової моделі атестації для учнів 4-х класів.

РБК-Україна розбиралося, які зміни уже з наступного року чекають не дев’яти- та четверокласників.

ДПА для учнів 9-х класів

Починаючи із 2022 року в Україні скасували ДПА для школярів. Однак його планують повернути уже з наступного року.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) планує уже з 2025 року запровадити нові завдання для ДПА для учнів 9 класів (ДПА-9). Зокрема, школярі будуть проходити оцінювання із п’яти предметів: математики, української мови, історії України, іноземної мови та природничих дисциплін.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначає, що з наступного року до тестових завдань планують додати усну частину. За її словами, такі предмети як історія України та громадянська освіта потребують розлогого висловлення думки.

Такі іспити у 2025 році з’являться не для всіх учнів. Планується, поступовий запуск такого оцінювання – на рік заплановане пілотування якогось одного предмета. Вже до 2027 року планують запровадити таке оцінювання для усіх дев’ятикласників.

Новий формат проведення ДПА для учнів 9-х класів

В УЦОЯО зазначають, що розроблення моделі ДПА для учнів 9-х класів в Україні виявилося значно складнішим завданням, ніж для учнів початкових класів. Це пов'язано з тим, що ДПА-9 повинна охопити більшу кількість освітніх галузей і забезпечити об'єктивне оцінювання знань учнів незалежно від освітньої програми, за якою вони навчалися.

Сьогодні в Україні діє декілька десятків модельних навчальних програм. Це створює складнощі для розробників інструментів підсумкового оцінювання, адже неможливо охопити всі теми з кожної навчальної програми, кажуть в УЦОЯО.

Актуальним також є питання щодо формату проведення ДПА-9. Планується, що атестація буде проводитися в електронному форматі, що забезпечить доступ до результатів різним учасникам освітнього процесу. Водночас є і проблеми з організацією атестації у такому форматі, пов’язані із технічним забезпеченням шкіл та дотриманням академічної доброчесності під час тестувань.

У 2026 році деякі заклади освіти на добровільній основі будуть задіяні до пілотування ДПА-9. Результати цього пілотування будуть використовуватися для вдосконалення нових підходів до оцінювання. Окрім мовно-літературної та математичної галузей, у майбутньому планується розробка оцінювань також для громадянської, історичної, іншомовної та природничої освітніх галузей.

ДПА для учнів 4-х класів

Також у 2025 році впровадять ДПА для учнів 4-х класів, яке включатиме тестову та усну частини. Планується, що цей етап оцінювання буде проведено у вибіркових школах для аналізу ефективності тестових завдань.

Навесні 2024 року в Україні відбулося пілотування окремих складників державної підсумкової атестації для 4 класів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 січня 2024 року №82. У цьому етапі взяли участь 39 шкіл з різних регіонів країни, де близько 2000 учнів з 90 класів виконували тести з математики, української мови та читання.

Метою пілотування було апробування інструментів оцінювання і супровідних процедур. Наразі результати пілотування опрацьовуються фахівцями УЦОЯО. Попередні висновки свідчать про те, що впроваджувати повномасштабне оцінювання для всіх четвертокласників у 2025 році не є доцільним. Натомість, УЦОЯО планує продовжити роботу над удосконаленням моделі оцінювання.

У 2025 році заплановано проведення другого етапу пілотування. Дані, отримані в ході цього етапу, не вплинуть на підсумкові оцінки учнів, але будуть використані для уточнення підходів до оцінювання та розробки моделі тестування. Це має забезпечити повніше охоплення обов’язкових результатів навчання відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти і чинних освітніх програм для початкової школи.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: публікації на сайті УЦОЯО, запис ефіру Ukrinform TV.