В Україні хочуть скасувати ДПА для школярів: подробиці

Депутати пропонують скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) для учнів 4, 9 та 11 класів.

РБК-Україна повідомляє, що відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

У пояснювальній записці парламентарі зазначають, що це рішення зумовлене воєнним станом та агресією РФ, що вплинула на освітню систему України.

Окрім скасування ДПА для учнів різних рівнів загальної середньої освіти, пропонується продовжити проведення вступних іспитів у 2025 році в електронному форматі.

Документ також містить перелік обов'язкових дисциплін для НМТ: українська мова, математика, історія України та навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").