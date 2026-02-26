Не чекайте падіння Путіна: Буданов назвав єдиний безпечний сценарій для України

Основна ідеологія Росії ніколи не змінювалася. Тому Україні необхідно створити умови, за яких РФ зникне як імперія.

Як передає РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю арабському медіа " Аль-Модон ".

"Зміна режимів у Росії не змінила її сутності. Незалежно від її нинішньої назви її основна ідеологія не змінилася", - підкреслив Буданов.

Він звернув увагу, що російська влада ні в царську епоху, ні в радянську, ні зараз не ставила собі за мету поліпшити умови життя своїх громадян.

"Загалом політика нинішнього російського президента істотно не відрізняється від політики царської або радянської епох. Також не варто очікувати, що Росія знову зміниться через внутрішні чинники. Нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія", - сказав Буданов.

Керівник ОП додав, що на території Росії мають виникнути кілька регіональних держав, кожна з яких дбатиме про добробут свого народу.

"Тільки тоді Україна, Європа і весь світ почуватимуться безпечніше", - зазначив Буданов.