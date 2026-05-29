Головна » Життя » Суспільство

Повалій дали 12 років в'язниці і відібрали всі пісні

15:10 29.05.2026 Пт
Все майно зрадниці конфіскували
aimg Тетяна Степанова
Повалій дали 12 років в'язниці і відібрали всі пісні Фото: співачка Таїсія Повалій (росЗМІ)
Співачку Таїсію Повалій в Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також державі передано права на її музичні твори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді, що колишня народна артистка України та екснардепка від забороненої "Партії регіонів" після 2014 року виїхала до РФ і системно підтримувала державу-агресора.

Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави.

За матеріалами провадження, після Революції Гідності Повалій проживає у Москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство РФ.

Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "СВО" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з’являлася в російських пропагандистських медіа.

У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за Україною.

Справа Повалій

Нагадаємо, у лютому 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. Пізніше стало відомо, що співачку судитимуть.

Слідство встановило, що зрадниця, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях.

Додамо, що ще у жовтні 2022 року Україна ввела санкції проти Повалій.

