Повалий дали 12 лет тюрьмы и отобрали все песни

Певицу Таисию Повалий в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству переданы права на ее музыкальные произведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что бывшая народная артистка Украины и экс-нардеп от запрещенной "Партии регионов" после 2014 года выехала в РФ и системно поддерживала государство-агрессора.

Она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет заключения, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в доход государства.

По материалам производства, после Революции Достоинства Повалий проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство РФ.

Она участвовала в концертах в поддержку так называемой "СВО" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских медиа.

В 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в частности земельных участков и недвижимости на Киевщине, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за Украиной.