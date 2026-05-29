Повалий дали 12 лет тюрьмы и отобрали все песни
Певицу Таисию Повалий в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству переданы права на ее музыкальные произведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
Прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что бывшая народная артистка Украины и экс-нардеп от запрещенной "Партии регионов" после 2014 года выехала в РФ и системно поддерживала государство-агрессора.
Она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет заключения, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в доход государства.
По материалам производства, после Революции Достоинства Повалий проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство РФ.
Она участвовала в концертах в поддержку так называемой "СВО" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских медиа.
В 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в частности земельных участков и недвижимости на Киевщине, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за Украиной.
Дело Повалий
Напомним, в феврале 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий. Позже стало известно, что певицу будут судить.
Следствие установило, что предательница, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку главы Кремля Владимира Путина. В частности, участвует в различных политических акциях.
Добавим, что еще в октябре 2022 года Украина ввела санкции против Повалий.