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Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)

Вівторок 30 липня 2024 17:15
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Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото) Негода знеструмила понад 100 населених пунктів у чотирьох областях (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У понеділок, 29 липня, синоптики попередили українців про погіршення погодніх умов і сильні пориви вітру в деяких регіонах. Сьогодні наслідки негоди відчули на собі українці із щонайменше чотирьох областей.

РБК-Україна розповідає, в яких областях люди залишились без світла, та де ще негода наробила лиха.

Скількох українців негода залишила без світла

Згідно з інформацією Національної енергетичної компанії "Укренерго", негода знеструмила 116 населених пунктів у чотирьох областях:

  • Київській
  • Житомирській
  • Сумській
  • Чернігівській

"Застосування заходів обмеження сьогодні (30 липня, - Ред.) не прогнозується. Але енергосистема все ще оговтується після ворожих атак, і в ранкові та вечірні години найбільшого споживання потребує нашої допомоги", - уточнили у компанії.

Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)

Допис НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

В АТ "Житомиробленерго" підтвердили, що шквальний вітер спричинив знеструмлення в області.

"Внаслідок сильних поривів вітру в області є пошкодження ліній електропередачі: станом на ранок 30 липня маємо знеструмлення в 36 населених пунктах Житомирщини", - уточнили в акціонерному товаристві.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Дякуємо за розуміння! Робимо усе для того, щоб у найбільш стислі терміни повернути електропостачання мешканцям області", - підсумували в "Житомиробленерго".

Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)

Публікація АТ "Житомиробленерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

В АТ "Чернігівобленерго" також повідомили, що енергетики цілу ніч відновлювали пошкоджені негодою мережі.

Попри це станом на ранок 30 липня низка аварійних відключень спостерігалась:

  • у Городнянському районі (без електропостачання були - 57 абонентів)
  • в Ічнянському районі (без електропостачання були - 418 абонентів)
  • у Козелецькому районі (без електропостачання були - 1 428 абонентів)
  • у Корюківському районі (без електропостачання були - 426 абонентів)
  • у Куликівському районі (без електропостачання були - 193 абоненти)
  • у Прилуцькому районі (без електропостачання були - 211 абонентів)
  • у Носівському районі (без електропостачання були - 830 абонентів)
  • у Ріпкинському районі (без електропостачання були - 651 абонент)
  • на території колишнього Чернігівського району (без електропостачання були - 1011 абонентів)
  • у місті Чернігові (без електропостачання були - 2480 абонентів)

Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)

Допис АТ "Чернігівобленерго" (скриншот: t.me/chernigivoblenergo)

Інші наслідки негоди в Україні

У групі "Ірпінь Daily" у Facebook розповіли, що нічний буревій наробив у місті шкоди - виривав із корінням дерева, бив будинки та звалював стовпи.

Уточнюється, що на вулиці Давидчука помітили повалене дерево з виламаним бетонним стовпом електропередач.

"Також зламана сосна по Університетській - впала прямо на дах спорт-клубу "Стимул", - додав адміністратор групи.

Зазначається, що всі повалені дерева оперативно прибирають представники благоустрою, проте негода в місті триває.

Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)

Інформація від "Ірпінь Daily" (скриншот: facebook.com/irpin.daily)

Про наслідки потужного буревію в Ніжині розповів міський голова Олександр Кодола.

"Штормовий вітер, який налетів на Ніжин у дощовий понеділок (29 липня, - Ред.), наробив шкоди та додав клопотів комунальним працівникам", - йдеться у його дописі у Facebook.

Уточнюється, що "робітники КП "ВУКГ" активно прибирають місто та обрізають зламані гілки та дерева".

"Також йде підготовка до ремонту пошкодженої внаслідок падіння дерева лавочки у сквері М. Гоголя. Природа вкотре нагадала людям про свою могутню силу", - підсумував мер міста.

У Старобільську 29 липня також розігралася негода - гроза, град і сильний вітер.

"Наслідком стали повалені дерева, зірвані дахи, теплиці, повалені забори, обірвані лінії електропередач. Крім того, обірвало інтернет-кабелі. До цього часу багато старобільчан і мешканців сіл залишаються без світла", - розповіли у "Старобільських новинах".

Було оприлюднено також відео, на якому видно, як шквальний вітер зірвав дах "із будівлі колишнього супермаркету "Сім'я" на Сотому кварталі".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди в Україні в середині липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

Читайте також, якої біди наробили в Україні дощі та шквали на тлі аномальної спеки.

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