Потужні грози на тлі аномальної спеки: якої біди наробили в Україні дощі та шквали (фото, відео)

Попри аномальну спеку в деяких регіонах України пройшли потужні короткочасні грози зі шквальним вітром. Негода повалила дерева й паркани, позривала криші будівель та залишила деяких українців без світла.

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки негоди в Україні.

Житомирська область

У Малині Житомирської області гроза та сильний вітер 17 липня, згідно з інформацією міської ради, спричинили чимало біди.

Уточнюється, що негода:

повалила дерева й паркани

порозкривала криші будівель

замкнула та обірвала повітряні лінії електропостачання (внаслідок чого населені пункти громади тимчасово залишились без світла)

Наслідки негоди в Малині (фото: facebook.com/MalynCityCouncil)

"Повідомляємо, що наразі всі комунальні служби громади, ДСНС та обленерго, працівники ТОВ "ЛюксНет" працюють в посиленому режимі, аби максимально швидко ліквідувати наслідки негоди", - йдеться у дописі міськради у Facebook.

Жителів громади закликали також бути максимально обережними й обачними на дорогах.

Допис Малинської міської ради (скриншот: facebook.com/MalynCityCouncil)

У селі Городище негода обірвала високовольтну лінію.

Повідомлення щодо обірваної високовольтної лінії в Городищі (скриншот: facebook.com/polissiatoday)

Крім того, на території місцевого ліцею впало дерево.

Негода "накрила" Городище 17 липня (фото: facebook.com/polissiatoday)

Київська область

У Києві внаслідок потужної грози 16 липня було затоплено низку вулиць, що суттєво ускладнило рух транспорту столичними дорогами.

Подекуди утворились чималі затори - через затоплення проїжджої частини.

Траплялися також випадки падіння дерев на дороги та машини через сильний вітер.

У Києві впало не одне дерево (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

У комунальній аварійно-рятувальній службі (КАРС) розповіли, що до подолання наслідків негоди у Голосіївському районі столиці було залучено людей і техніку.

"Зокрема, рятувальники прибрали повалені дерева на вулицях Васильківська та Юлії Здановської, що у Голосіївському районі міста. На вулиці Васильківській аварійне дерево впало на автомобіль та перекрило мешканцям вхід до під’їзду", - уточнили у КАРС.

Публікація КАРС (скриншот: facebook.com/KARS.Kyiv)

Львівська область

У місті Городок Львівської області шквальний вітер зірвав частину даху з будівлі. Впала вона на припарковані поруч автомобілі.

Адміністратор Facebook-групи "Підслухано Городок - Львівська область" Володимир Макітра уточнив, що подія сталась на вулиці Майдан Гайдамаків.

Зірвана частина даху в Городку (фото: facebook.com/groups/horodok.city)

Крім того, під час грози блискавка влучила в озеро Задорожнє (у Стрийському районі Львівської області).

У цей момент там перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав.

В озеро на Львівщині влучила блискавка (скриншот: facebook.com/groups/horodok.city)