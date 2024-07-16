ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Температурні рекорди в Україні: в яких містах зафіксували найбільшу спеку

Вівторок 16 липня 2024 17:15
UA EN RU
Температурні рекорди в Україні: в яких містах зафіксували найбільшу спеку Спека в Україні встановлює нові рекорди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Аномальна спека в Україні триває. У деяких регіонах денні температурні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення.

РБК-Україна розповідає, в яких містах зафіксували найбільшу спеку.

В яких містах зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено 15 липня 2024 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, були зафіксовані перевищення температур на 1-4 градуси за Цельсієм.

Виходячи з оприлюдненої карти, температурні рекорди було зафіксовано:

  • у Києві - 34,2°С
  • у Чернівцях - 34,2°С
  • у Сумах - 36°С
  • в Одесі - 36,5°С
  • у Харкові - 36,8°С
  • у Вінниці - 37,4°С
  • у Запоріжжі - 38,1°С
  • у Кропивницькому - 38,1°С
  • у Миколаєві - 40,5°С
  • у Херсоні - 40,5°С

Температурні рекорди в Україні: в яких містах зафіксували найбільшу спеку

Температурні рекорди 15 липня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Яку температуру прогнозують найближчими днями

Впродовж 16-19 липня Гідрометцентр прогнозує спекотну погоду з температурами:

  • вночі - 19-26°С
  • вдень - 35-39°С

У південних, більшості східних і центральних областей місцями - надзвичайна спека до 40-41 градуса вище нуля.

У західних областях - 29-34 градусів за Цельсієм. Місцями - сильна спека 35-36°С.

Зазначається, що 18 липня на заході та півночі країни спека може дещо послабшати.

Крім того, у деяких регіонах можливі місцями короткочасні дощі та грози.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко уточнює, що ймовірність послаблення спеки спостерігається:

  • у Києві - з 18 липня
  • у східних, центральних і південних областях - 19-20 липня

"Не набагато, проте все ж відчутно", - зауважила експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.

Читайте також, якого лиха завдає аномальна спека українцям.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, сторінка Наталки Діденко у Facebook.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Метеоролог
NEWS
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію