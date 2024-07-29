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Штормовий вітер, дощі та грози. Де українців накриє негода й чи винен атмосферний фронт

Понеділок 29 липня 2024 17:15
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Штормовий вітер, дощі та грози. Де українців накриє негода й чи винен атмосферний фронт На Україну насувається негода (фото: Eugen Kotenko/Ukrinform Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з інформацією синоптиків, найближчими днями українцям загрожують сильні пориви вітру. Подекуди можливі дощі та грози.

РБК-Україна розповідає, які регіони та коли саме може "накрити" негода.

Чому в Україну прийшли прохолода й пориви вітру

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, нині територію України перетинає холодний атмосферний фронт.

На тлі його проходження очікується не лише невеликий спад температури повітря - "в його тилу", але й сильний вітер у більшості регіонів.

"У вівторок (30 липня, - Ред.) очікується сильний вітер - до штормових поривів 15-20 метрів за секунду", - уточнила експерт і опублікувала відповідну карту.

Штормовий вітер, дощі та грози. Де українців накриє негода й чи винен атмосферний фронт

Прогноз вітру станом на 30 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Крім того, метеоролог попередила українців про потужну магнітну бурю.

"Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я", - наголосила вона.

В яких регіонах чекати сильних поривів вітру

В Українському гідрометеорологічному центрі громадян також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"30 липня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні установи.

Виходячи з опублікованої карти, негода може оминути:

  • Одеську область
  • Миколаївську область
  • Херсонську область
  • Запорізьку область
  • Донецьку область
  • АР Крим

Штормовий вітер, дощі та грози. Де українців накриє негода й чи винен атмосферний фронт

Небезпечні метеорологічні явища в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

У Київській області 30 липня очікується мінлива хмарність. Місцями - короткочасний дощ.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, однак пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Штормовий вітер, дощі та грози. Де українців накриє негода й чи винен атмосферний фронт

Пориви вітру в Київській області (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на найближчі дні

У Гідрометцентрі опублікували й прогноз погоди на найближчий робочий тиждень.

Згідно з ним, у вівторок, 30 липня, у північних, східних та більшості центральних областей - місцями короткочасний дощ. На решті території - без опадів.

Температура:

  • вночі 11-16°С
  • вдень 20-25°С

На півдні країни:

  • вночі 15-20°С
  • вдень 24-29°С

Вдень 31 липня у східних та північно-східних областях - місцями короткочасний дощ, гроза.

"Вітер послабшає, температура істотно не зміниться", - розповіли синоптики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди в Україні в середині липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

Читайте також, якої біди наробили в Україні дощі та шквали на тлі аномальної спеки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.

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