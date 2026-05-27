Повалені дерева, град та зливи: що наробила негода в Україні (фото, відео)

В Україні сьогодні, 27 травня, вирує негода. Багато областей опинилися під дією атмосферного фронту, що приніс штормовий вітер, зливи та град.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки негоди по всій Україні.
Головне:
У Гайсині пройшов дощ з градом. У самій Вінниці - сильна злива.
На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на проїжджу частину. На відрізку поблизу Скаржинець також ускладнений проїзд.
Область накрили гроза, дощ, сильний вітер та град.
У регіоні кілька разів пройшли сильні зливи, погода швидко мінялась. У селі Слобідка негода повалила дерева. У Тернополі, за словами очевидців, вітер був настільки потужним, що міг збивати людей з ніг.
Область накрив сильний вітер та дощ.
Під час патрулювання Степанецької громади офіцер Віталій Степанець виявив затор: дерево впало на дорогу і заблокувало рух шкільних автобусів та інших машин.
Поліцейський самостійно взяв пилу і розчистив проїзд. Рух відновили оперативно.
Штормовий вітер завдав шкоди дорожній інфраструктурі. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області повідомила, що потужні пориви ламали дерева і гілки вздовж доріг, створюючи небезпеку для водіїв.
Фото: наслідки негоди на Житомирщині ( facebook.com/ztServ)
За прогнозом синоптиків, 27 травня в Україні буде гроза, а пориви вітру можуть сягати шквальних 20 м/с.
Тим часом синоптики ще напередодні попереджали про погіршення погоди. Укргідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпеки через пориви вітру до 15-20 м/с у всіх областях України.
Як повідомляло РБК-Україна, синоптики також оприлюднили попередній прогноз на червень. Середня температура першого місяця літа очікується на 1,5 градуси вище за норму, а грозові процеси стануть активнішими.