Повалені дерева, град та зливи: що наробила негода в Україні (фото, відео)

Головне: Вінниччина : випали дощ з градом, сильні зливи

: випали дощ з градом, сильні зливи Хмельниччина : буревій повалив дерева на трасі

: буревій повалив дерева на трасі Львівщина: гроза, дощ, сильний вітер по всій області

гроза, дощ, сильний вітер по всій області Тернопільщина : зливи, повалені дерева, шквальний вітер

: зливи, повалені дерева, шквальний вітер Черкащина : дерево на дорозі заблокувало рух

: дерево на дорозі заблокувало рух Житомирщина: штормовий вітер ламає дерева

Вінниччина

У Гайсині пройшов дощ з градом. У самій Вінниці - сильна злива.

Хмельниччина

На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на проїжджу частину. На відрізку поблизу Скаржинець також ускладнений проїзд.

Львівщина

Область накрили гроза, дощ, сильний вітер та град.

Тернопільщина

У регіоні кілька разів пройшли сильні зливи, погода швидко мінялась. У селі Слобідка негода повалила дерева. У Тернополі, за словами очевидців, вітер був настільки потужним, що міг збивати людей з ніг.

Фото: наслідки негоди у Тернополі (скриншот відео)

Черкащина

Область накрив сильний вітер та дощ.

Під час патрулювання Степанецької громади офіцер Віталій Степанець виявив затор: дерево впало на дорогу і заблокувало рух шкільних автобусів та інших машин.

Фото: поліцейський звільнив дорогу від дерева, що перегородило дорогу (.facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Поліцейський самостійно взяв пилу і розчистив проїзд. Рух відновили оперативно.

Житомирщина

Штормовий вітер завдав шкоди дорожній інфраструктурі. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області повідомила, що потужні пориви ламали дерева і гілки вздовж доріг, створюючи небезпеку для водіїв.

Фото: наслідки негоди на Житомирщині ( facebook.com/ztServ)

За прогнозом синоптиків, 27 травня в Україні буде гроза, а пориви вітру можуть сягати шквальних 20 м/с.