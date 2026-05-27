UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Повалені дерева, град та зливи: що наробила негода в Україні (фото, відео)

15:00 27.05.2026 Ср
2 хв
В яких областях лютує справжній буревій?
aimg Олена Чупровська
Фото: негода в Україні (Getty Images)

В Україні сьогодні, 27 травня, вирує негода. Багато областей опинилися під дією атмосферного фронту, що приніс штормовий вітер, зливи та град.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки негоди по всій Україні.

Читайте також: Україну накриє різке похолодання: як зміниться температура 28 травня і що з дощами

Головне:

  • Вінниччина: випали дощ з градом, сильні зливи
  • Хмельниччина: буревій повалив дерева на трасі
  • Львівщина: гроза, дощ, сильний вітер по всій області
  • Тернопільщина: зливи, повалені дерева, шквальний вітер
  • Черкащина: дерево на дорозі заблокувало рух
  • Житомирщина: штормовий вітер ламає дерева

Вінниччина

У Гайсині пройшов дощ з градом. У самій Вінниці - сильна злива.

Хмельниччина

На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на проїжджу частину. На відрізку поблизу Скаржинець також ускладнений проїзд.

Львівщина

Область накрили гроза, дощ, сильний вітер та град.

Тернопільщина

У регіоні кілька разів пройшли сильні зливи, погода швидко мінялась. У селі Слобідка негода повалила дерева. У Тернополі, за словами очевидців, вітер був настільки потужним, що міг збивати людей з ніг.

Фото: наслідки негоди у Тернополі (скриншот відео)

Черкащина

Область накрив сильний вітер та дощ.

Під час патрулювання Степанецької громади офіцер Віталій Степанець виявив затор: дерево впало на дорогу і заблокувало рух шкільних автобусів та інших машин.

Фото: поліцейський звільнив дорогу від дерева, що перегородило дорогу (.facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Поліцейський самостійно взяв пилу і розчистив проїзд. Рух відновили оперативно.

Житомирщина

Штормовий вітер завдав шкоди дорожній інфраструктурі. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області повідомила, що потужні пориви ламали дерева і гілки вздовж доріг, створюючи небезпеку для водіїв.

Фото: наслідки негоди на Житомирщині ( facebook.com/ztServ)

За прогнозом синоптиків, 27 травня в Україні буде гроза, а пориви вітру можуть сягати шквальних 20 м/с.

Тим часом синоптики ще напередодні попереджали про погіршення погоди. Укргідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпеки через пориви вітру до 15-20 м/с у всіх областях України.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики також оприлюднили попередній прогноз на червень. Середня температура першого місяця літа очікується на 1,5 градуси вище за норму, а грозові процеси стануть активнішими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
В'ячеслав НегодаПогода в УкраїніНегода в Україні