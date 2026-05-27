Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)

15:00 27.05.2026 Ср
2 мин
В каких областях свирепствует настоящий ураган?
aimg Елена Чупровская
Фото: непогода в Украине (Getty Images)

В Украине сегодня, 27 мая, бушует непогода. Многие области оказались под действием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях непогоды по всей Украине.

Главное:

  • Винницкая область: выпали дождь с градом, сильные ливни
  • Хмельницкая область: ураган повалил деревья на трассе
  • Львовская область: гроза, дождь, сильный ветер по всей области
  • Тернопольская область: ливни, поваленные деревья, шквальный ветер
  • Черкасская область: дерево на дороге заблокировало движение
  • Житомирская область: штормовой ветер ломает деревья

Винницкая область

В Гайсине прошел дождь с градом. В самой Виннице - сильный ливень.

Хмельницкая область

На трассе между Хмельницким и Каменцем-Подольским ураган повалил деревья на проезжую часть. На отрезке вблизи Скаржинец также затруднен проезд.

Львовская область

Область накрыли гроза, дождь, сильный ветер и град.

Тернопольская область

В регионе несколько раз прошли сильные ливни, погода быстро менялась. В селе Слободка непогода повалила деревья. В Тернополе, по словам очевидцев, ветер был настолько мощным, что мог сбивать людей с ног.

Фото: последствия непогоды в Тернополе (скриншот видео)

Черкасская область

Область накрыл сильный ветер и дождь.

Во время патрулирования Степанецкой общины офицер Виталий Степанец обнаружил пробку: дерево упало на дорогу и заблокировало движение школьных автобусов и других машин.

Фото: полицейский освободил дорогу от дерева, которое перегородило дорогу (.facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Полицейский самостоятельно взял пилу и расчистил проезд. Движение восстановили оперативно.

Житомирская область

Штормовой ветер нанес ущерб дорожной инфраструктуре. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области сообщила, что мощные порывы ломали деревья и ветки вдоль дорог, создавая опасность для водителей.

Фото: последствия непогоды на Житомирщине ( facebook.com/ztServ)

По прогнозу синоптиков, 27 мая в Украине будет гроза, а порывы ветра могут достигать шквальных 20 м/с.

Между тем синоптики еще накануне предупреждали об ухудшении погоды. Укргидрометеорологический центр объявил желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с во всех областях Украины.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики также обнародовали предварительный прогноз на июнь. Средняя температура первого месяца лета ожидается на 1,5 градуса выше нормы, а грозовые процессы станут более активными.

