Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)

Главное: Винницкая область : выпали дождь с градом, сильные ливни

: выпали дождь с градом, сильные ливни Хмельницкая область : ураган повалил деревья на трассе

: ураган повалил деревья на трассе Львовская область: гроза, дождь, сильный ветер по всей области

гроза, дождь, сильный ветер по всей области Тернопольская область : ливни, поваленные деревья, шквальный ветер

: ливни, поваленные деревья, шквальный ветер Черкасская область : дерево на дороге заблокировало движение

: дерево на дороге заблокировало движение Житомирская область: штормовой ветер ломает деревья

Винницкая область

В Гайсине прошел дождь с градом. В самой Виннице - сильный ливень.

Хмельницкая область

На трассе между Хмельницким и Каменцем-Подольским ураган повалил деревья на проезжую часть. На отрезке вблизи Скаржинец также затруднен проезд.

Львовская область

Область накрыли гроза, дождь, сильный ветер и град.

Тернопольская область

В регионе несколько раз прошли сильные ливни, погода быстро менялась. В селе Слободка непогода повалила деревья. В Тернополе, по словам очевидцев, ветер был настолько мощным, что мог сбивать людей с ног.

Фото: последствия непогоды в Тернополе (скриншот видео)

Черкасская область

Область накрыл сильный ветер и дождь.

Во время патрулирования Степанецкой общины офицер Виталий Степанец обнаружил пробку: дерево упало на дорогу и заблокировало движение школьных автобусов и других машин.

Фото: полицейский освободил дорогу от дерева, которое перегородило дорогу (.facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Полицейский самостоятельно взял пилу и расчистил проезд. Движение восстановили оперативно.

Житомирская область

Штормовой ветер нанес ущерб дорожной инфраструктуре. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области сообщила, что мощные порывы ломали деревья и ветки вдоль дорог, создавая опасность для водителей.

Фото: последствия непогоды на Житомирщине ( facebook.com/ztServ)

По прогнозу синоптиков, 27 мая в Украине будет гроза, а порывы ветра могут достигать шквальных 20 м/с.