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Потяги з Києва затримуються через ракетні удари: список

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 09:17
Потяги з Києва затримуються через ракетні удари: список Фото: У русі потягів можливі затримки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

Масовані обстріли столиці України російською армією спричинили перебої в залізничних перевезеннях. Частина рейсів затримається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал перевізника.

"Укрзалізниця" оголосила про затримку мінімум трьох потягів. Натомість 80% із тих, які зараз у дорозі, продовжують курсувати в межах затвердженого графіку.

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", – ідеться в повідомленні.

Наразі затримуються три потяги з Києва:

  • №81/82 Київ – Ужгород
  • №712 Київ – Краматорськ
  • №732 Київ – Дніпро

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Внаслідок атаки на Київ без світла та води залишилася частина міста. КМДА відзвітувала про початок роботи комунальних служб на місці аварій для відновлення послуг. Повітряна тривога в Києві прозвучала о 7-й ранку.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у підбірці РБК-Україна.

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Укрзалізниця
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