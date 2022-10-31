Ракетні удари по Києву: частина столиці залишилася без світла та води
Російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання. Усі служби працюють. Подробиці - невдовзі", - йдеться у повідомленні.
Оновлено (9:40)
За інформацією КМДА, енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.
"Фахівці ДПЕК, НЕК "Укренерго" разом з іншими екстреними службами та органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів . Частину ракет було знищено системами протиповітряної оборони, проте дехто потрапив у ціль.
Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна .
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