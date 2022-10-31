Поезда из Киева задерживаются из-за ракетных ударов: список
Массированные обстрелы столицы Украины российской армией повлекли за собой перебои в железнодорожных перевозках. Часть рейсов задержится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал перевозчика.
"Укрзализныця" объявила о задержке минимум трех поездов. В свою очередь 80% из тех, которые сейчас в пути, продолжают курсировать в рамках утвержденного графика.
"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры имеем обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", – говорится в сообщении.
В настоящее время задерживаются три поезда из Киева:
- №81/82 Киев – Ужгород
- №712 Киев – Краматорск
- №732 Киев – Днепр
Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.
В результате атаки на Киев без света и воды осталась часть города. КГГА отчиталась о начале работы коммунальных служб на месте аварий для возобновления услуг. Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7 утра.
Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.