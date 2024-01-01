Потужний землетрус у Японії руйнує будинки. РФ також опинилась під загрозою

Зокрема, влада Ісікави повідомила, що в деяких районах обвалилися оселі. Близько 32 тисяч будинків залишилися без електрики.

Як ми повідомляли раніше, після землетрусу Японське метеорологічне агентство оголосило загрозу цунамі, яке прямує водами західного узбережжя до низки населених пунктів країни.

За даними росЗМІ, загрозу цунамі також було оголошено у Владивостоці та Находці. Про загрозу наводнення заявили й у прибережній частині західного узбережжя російського Сахаліну. У зв'язку із цим також оголосили евакуацію, про що повідомило керівництво надзвичайників регіону.

"Усім, хто перебуває в прибережній частині Татарської протоки, слід негайно покинути узбережжя і сховатися на височинах 30-40 метрів над рівнем моря... Йти з височини слід тільки після сигналу "Відбій тривоги цунамі", - йшлося в повідомленні.

Але незабаром воно зникло із сайту відомства, а в російському МНС заявили, що систему оповіщення не запускали, евакуацію не проводять, а загрози для населення немає.

У мерії Находки ж пізніше сказали, що хвиля цунамі в місті пройшла практично непомітно.