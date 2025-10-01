Потужна злива в Одесі: за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів

Одесу накрила злива

Нагадаємо, в ніч на 30 сьогодні Одесу накрила сильна злива, в результаті чого в місті виникли масштабні потопи і був оголошений червоний рівень небезпеки.

Відомо, що ближче до вечора у зв'язку з посиленням негоди весь громадський електротранспорт зупинив свою роботу, а в зонах підтоплення було обмежено рух легкових авто.

Крім того, вже сьогодні, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти Олеся працюватимуть у дистанційному форматі.

Також ми писали, що в мерії жителів Одеси попросили утриматися від переміщень і поїздок на авто у першій половині дня середи.