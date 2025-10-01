RU

Мощный ливень в Одессе: за 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков

Фото: одна из затопленных улиц в Одессе (t.me/odesacityofficial)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За 7 часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку", - сообщил Труханов.

Он проинформировал, что ситуация сложная, но контролируемая. Все коммунальные службы работают даже сейчас.

Также мэр выразил благодарность коллегам из ДТЭК, Одессагаз, Инфоксводоканал и другим спецслужбам за постоянную работу.

"Отдельная благодарность подразделениям ГСЧС, которые спасали людей в подтопленных районах", - добавил он.

Труханов предупредил, что 1 октября непогода продолжится, поэтому призывает одесситов быть осторожными.

"Завтра снова ожидается непогода. Работа продолжается без перерыва - и днем, и ночью. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности и следите за обновлениями", - резюмировал мэр Одессы.

 

 

Одессу накрыл ливень

Напомним, в ночь на 30 сегодня Одессу накрыл сильный ливень, в результате чего в городе возникла масштабные потопы и был объявлен красный уровень опасности.

Известно, что ближе к вечеру в связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу, а в зонах подтопления было ограничено движение легковых авто.

Кроме того, уже сегодня, 1 октября, учреждения общего среднего образования Олеся будет работать в дистанционном формате.

Также мы писали, что в мэрии жителей Одессы попросили воздержаться от перемещений и поездок на авто в первой половине дня среды.

