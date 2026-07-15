Потрійне свято й духовна опора. Чому 15 липня - доленосна дата для України

Щороку 15 липня ми відзначаємо День Української Державності. Проте насправді ця дата "приховує" потрійне свято та вшановує пам'ять великого київського князя.

Докладніше про свята, що припадають на цю дату, та значущість цього дня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Три свята : на 15 липня припадають одночасно День Української Державності, День хрещення Київської Русі - України та День українських миротворців.

: на 15 липня припадають одночасно День Української Державності, День хрещення Київської Русі - України та День українських миротворців. Духовний контекст : церква також вшановує в цей день пам'ять рівноапостольного князя Володимира, чий вибір віри став доленосним рішенням, яке визначило європейський шлях нашого народу.

: церква також вшановує в цей день пам'ять рівноапостольного князя Володимира, чий вибір віри став доленосним рішенням, яке визначило європейський шлях нашого народу. Урочисте богослужіння : з нагоди свят урочиста Божественна літургія звершується у Володимирському соборі Києва, будівництво якого було закладене саме 15 липня 1862 року.

: з нагоди свят урочиста Божественна літургія звершується у Володимирському соборі Києва, будівництво якого було закладене саме 15 липня 1862 року. Звернення Епіфанія : очільник ПЦУ наголосив, що в умовах війни значення вибору князя Володимира набуває особливого сенсу, адже ми остаточно звільняємося від імперських кайданів.

: очільник ПЦУ наголосив, що в умовах війни значення вибору князя Володимира набуває особливого сенсу, адже ми остаточно звільняємося від імперських кайданів. Молитва за Україну: митрополит закликав до спільної молитви за захисників, перемогу та справедливий мир на нашій Батьківщині.

Чим важлива для українців дата 15 липня

Згідно з календарем офіційних свят в Україні за 2026 рік, на 15 липня припадає цілих три свята одночасно:

День Української Державності (офіційне державне свято);

День хрещення Київської Русі - України (релігійне свято);

День українських миротворців.

День 15 липня 2026 року в календарі офіційних свят в Україні (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Хто згадується в цей день у календарі ПЦУ

У Православному церковному календарі (новоюліанському) зазначається також, що 15 липня віряни вшановують пам'ять рівноапостольного князя київського Володимира, у святому хрещенні - Василія (1015).

У прес-службі ПЦУ нагадали, що саме на його честь був зведений та освячений у Києві величний Володимирський собор.

Так, 15 липня 1862 року було урочисто:

закладено перший камінь майбутнього храму;

оголошено, що через чотири роки там постане в усій красі кафедральний собор-пам'ятник Хрестителю Руси.

За даними ПЦУ, зрештою його будівництво завершилось двадцять років потому - у 1882 році. А внутрішнє оздоблення доробили лише у 1896 році.

Читайте також: Володимирський собор у Києві перейшов на новий календар: з якого числа все змінилось

"Освячення Володимирського собору мало відбутися 15 липня 1896 року (в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира), але урочистості перенесли на пізніший час: чекали приїзду до Києва російського імператора", - розповіли українцям.

З огляду на це, освячення Володимирського собору звершили 20 серпня 1896 року.

День 15 липня 2026 року в Православному церковному календарі новоюліанському (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Сьогодні, 15 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого та з нагоди 1038-ї річниці Хрещення Руси - України у Володимирському соборі Києва звершується урочиста Божественна літургія.

Очолює святкове богослужіння Блаженнійший митрополит Епіфаній.

А долучитись до спільної всеукраїнської молитви можна навіть онлайн.

Звернення митрополита Епіфанія до українців

Із нагоди сьогоднішніх важливих свят митрополит Епіфаній звернувся до всього українського народу.

"Щиросердно вітаю із 1038-ю річницею Хрещення України - Руси - події, яка назавжди визначила духовний, культурний і цивілізаційний шлях нашого народу, а також із Днем Української Державності", - наголосив він.

Митрополит нагадав, що "вибір святого рівноапостольного князя Володимира став не лише особистим актом віри, а й доленосним рішенням для всієї нашої держави".

"Прийнявши святе Хрещення, Київська княжа держава, давня Україна-Русь, увійшла до сім'ї християнських народів Європи, утвердивши свою приналежність до спільноти, заснованої на євангельських цінностях, людській гідності та свободі", - пояснив він.

Епіфаній нагадав, що сьогодні, коли Україна переживає одне з найважчих випробувань у своїй історії - жахіття війни - значення цього Володимирового вибору усвідомлюється по-особливому.

"Захищаючи свою землю від російської агресії, ми водночас остаточно звільняємося від імперських кайданів, а також відновлюємо історичну справедливість, повертаючи належне місце тим постатям, які творили нашу державу, нашу культуру й нашу духовну традицію", - констатував очільник ПЦУ.

Він зауважив, що особливе місце серед них належить саме святому князю Володимиру - хрестителю України - Руси й державному мужу.

"Нехай пам'ять про Хрещення України-Руси надихає нас берегти свою віру, свою державу й свою історію", - наголосив Епіфаній.

Він побажав також, щоб Господь:

укріпляв український народ;

дарував мужність нашим захисникам і захисницям;

благословляв всіх, хто працює задля перемоги, справедливого миру та процвітання України.

"Божого благословення всім нам і нашій Батьківщині-Україні", - підсумував митрополит.