Тройной праздник и духовная опора. Почему 15 июля - судьбоносная дата для Украины

Ежегодно 15 июля мы отмечаем День Украинской Государственности. Однако на самом деле эта дата "скрывает" тройной праздник и чтит память великого киевского князя.

Подробнее о праздниках, которые приходятся на эту дату, и значимости этого дня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Три праздника : на 15 июля приходятся одновременно День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси - Украины и День украинских миротворцев.

: на 15 июля приходятся одновременно День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси - Украины и День украинских миротворцев. Духовный контекст : церковь также чтит в этот день память равноапостольного князя Владимира, чей выбор веры стал судьбоносным решением, определившим европейский путь нашего народа.

: церковь также чтит в этот день память равноапостольного князя Владимира, чей выбор веры стал судьбоносным решением, определившим европейский путь нашего народа. Торжественное богослужение : по случаю праздников торжественная Божественная литургия совершается во Владимирском соборе Киева, строительство которого было заложено именно 15 июля 1862 года.

: по случаю праздников торжественная Божественная литургия совершается во Владимирском соборе Киева, строительство которого было заложено именно 15 июля 1862 года. Обращение Епифания : глава ПЦУ подчеркнул, что в условиях войны значение выбора князя Владимира приобретает особый смысл, ведь мы окончательно освобождаемся от имперских оков.

: глава ПЦУ подчеркнул, что в условиях войны значение выбора князя Владимира приобретает особый смысл, ведь мы окончательно освобождаемся от имперских оков. Молитва за Украину: митрополит призвал к совместной молитве за защитников, победу и справедливый мир на нашей Родине.

Чем важна для украинцев дата 15 июля

Согласно календарю официальных праздников в Украине за 2026 год, на 15 июля приходятся целых три праздника одновременно:

День Украинской Государственности (официальный государственный праздник);

День крещения Киевской Руси - Украины (религиозный праздник);

День украинских миротворцев.

День 15 июля 2026 года в календаре официальных праздников в Украине (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Кто вспоминается в этот день в календаре ПЦУ

В Православном церковном календаре (новоюлианском) отмечается также, что 15 июля верующие чтят память равноапостольного князя киевского Владимира, в святом крещении - Василия (1015).

В пресс-службе ПЦУ напомнили, что именно в его честь был возведен и освящен в Киеве величественный Владимирский собор.

Так, 15 июля 1862 года торжественно:

был заложен первый камень будущего храма;

было объявлено, что через четыре года там появится во всей красе кафедральный собор-памятник Крестителю Руси.

По данным ПЦУ, в итоге его строительство завершилось двадцать лет спустя - в 1882 году. А внутреннюю отделку доделали только в 1896 году.

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"Освящение Владимирского собора должно было состояться 15 июля 1896 года (в день памяти святого равноапостольного князя Владимира), но торжества перенесли на более позднее время: ждали приезда в Киев российского императора", - рассказали украинцам.

Ввиду этого освящение Владимирского собора совершили 20 августа 1896 года.

День 15 июля 2026 года в Православном церковном новоюлианском календаре (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Сегодня, 15 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого и по случаю 1038-летия Крещения Руси - Украины во Владимирском соборе Киева совершается торжественная Божественная литургия.

Возглавляет праздничное богослужение Блаженнейший митрополит Епифаний.

А приобщиться к всеукраинской молитве можно даже онлайн.

Обращение митрополита Епифания к украинцам

По случаю сегодняшних важных праздников митрополит Епифаний обратился ко всему украинскому народу.

"Сердечно поздравляю с 1038-й годовщиной Крещения Украины - Руси - события, которое навсегда определило духовный, культурный и цивилизационный путь нашего народа, а также с Днем Украинской Государственности", - подчеркнул он.

Митрополит напомнил, что "выбор святого равноапостольного князя Владимира стал не только личным актом веры, но и судьбоносным решением для всего нашего государства".

"Приняв святое Крещение, Киевское княжеское государство, древняя Украина - Русь, вошло в семью христианских народов Европы, утвердив свою принадлежность к сообществу, основанному на евангельских ценностях, человеческом достоинстве и свободе", - обьяснил он.

Епифаний напомнил, что сегодня, когда Украина переживает одно из самых тяжелых испытаний в своей истории - ужасы войны - значение этого Владимирового выбора осознается по-особому.

"Защищая свою землю от российской агрессии, мы одновременно окончательно освобождаемся от имперских оков, а также восстанавливаем историческую справедливость, возвращая должное место тем фигурам, которые творили наше государство, нашу культуру и нашу духовную традицию", - констатировал глава ПЦУ.

Он отметил, что особое место среди них принадлежит именно святому князю Владимиру - крестителю Украины - Руси и государственному мужу.

"Пусть память о Крещении Украины - Руси вдохновляет нас беречь свою веру, свое государство и свою историю", - подчеркнул Епифаний.

Он пожелал также, чтобы Господь:

укреплял украинский народ;

даровал мужество нашим защитникам и защитницам;

благословлял всех, кто работает ради победы, справедливого мира и процветания Украины.

"Божье благословение всем нам и нашей Родине-Украине", - подытожил митрополит.