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Від Хрещення Русі до свята Іллі: які дати липня найважливіші за календарем ПЦУ

07:34 02.07.2026 Чт
3 хв
Про які дні цього місяця ніяк не можна забути?
aimg Ірина Костенко
Від Хрещення Русі до свята Іллі: які дати липня найважливіші за календарем ПЦУ Липень - багатий на важливі для вірян ПЦУ дні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Церковний календар на липень обіцяє багато важливих подій для вірян. І йдеться не лише про великі свята, але й загальновідомі пам'ятні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні липня за календарем ПЦУ

Українцям нагадали, що в липні у церковному календарі багато:

  • днів пам'яті видатних угодників Божих;
  • важливих свят;
  • пам'ятних дат і подій.

"Зокрема для нашої Української Церкви", - уточнили у ПЦУ.

Перше число місяця відзначилось днем пам'яті святих чудотворців Косми та Даміана (Безсрібників).

Вони жили у ІІІ столітті та були благословенні Господом даром зцілення, який застосовували всім на благо і лікували безкоштовно. Саме за це їх називали безсрібниками.

На 2 липня припадає спогад події Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (передмісті Константинополя), що відбулася понад півтори тисячі років тому.

Від Хрещення Русі до свята Іллі: які дати липня найважливіші за календарем ПЦУ2 липня - Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

7 липня - ПЦУ вшановує преподобних Іова та Феодосія Манявських.

"Які вважаються засновниками унікальної Манявської обителі, знаної як Український Афон", - розповіли українцям.

10 липня - день вшанування пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва.

11 липня - день пам'яті рівноапостольної княгині Ольги, яка була першою християнкою на великокняжому престолі Києва.

13 липня - Собор архангела Гавриїла.

"Соборне вшанування архангела Гавриїла, благовісника Господнього", - уточнили у ПЦУ.

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14 липня - Благовірного Оскольда, першомученика Київського.

Йдеться про першого київського князя-християнина Оскольда, який звершував благовісницьку місію ще до загального хрещення України-Руси.

15 липня - ПЦУ буде одночасно:

  • відзначати 1038-му річницю Хрещення Руси-України;
  • вшановувати пам'ять славного правителя давньої Київської держави, завдяки якому ця епохальна подія тоді звершилась - святого рівноапостольного князя Володимира.

Від Хрещення Русі до свята Іллі: які дати липня найважливіші за календарем ПЦУ15 липня - Рівноапостольного великого князя Володимира. День Хрещення Руси-України (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

20 липня - ПЦУ відзначатиме день пам'яті пророка Іллі.

"Який жив приблизно за 900 років до Різдва Господа Ісуса Христа", - нагадали вірянам.

22 липня - Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

23 липня - Почаївської ікони Божої Матері.

24 липня - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

25 липня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Від Хрещення Русі до свята Іллі: які дати липня найважливіші за календарем ПЦУНайважливіші дні липня 2026 року за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

27 липня - Великомученика і цілителя Пантелеймона.

Насамкінець в останній день липня - 31 числа - в новоюліанському церковному календарі згадуються:

  • заговини на Успенський піст (третій за рік багатоденний піст);
  • передсвято винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього (відомого в народі як "перший" - Медовий Спас або Маковія).

"Слава Богу за все", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.

Крім того, українцям пояснили, коли та як просити благословення у священника.

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