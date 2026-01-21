ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Потрібно захищати Арктику": Рютте в Давосі заявив, що згоден з Трампом

Швейцарія, Давос, Середа 21 січня 2026 13:30
UA EN RU
"Потрібно захищати Арктику": Рютте в Давосі заявив, що згоден з Трампом Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час панельної дискусії в Давосі заявив, що згодний з президентом США Дональдом Трампом - Арктику потрібно захистити від Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рютте заявив, що НАТО врахує занепокоєння Трампа щодо безпеки в Арктиці. Це "занепокоєння" Трамп використовує, як виправдання планів щодо Гренландії.

"Нам потрібно захищати Арктику, ми знаємо, що морські шляхи відкриваються, ми знаємо, що Китай і Росія дедалі активніші в Арктиці", - зазначив Рютте.

При цьому він розсипався у похвалах Трампу. Зокрема, генсек НАТО похвалив американського президента за те, що той змусив країни Альянсу різко збільшити загальні витрати на оборону до 5% ВВП

"Я зараз не популярний серед вас, бо захищаю Дональда Трампа, але я справді вірю, що ми можемо бути раді, що він тут, бо він змусив нас у Європі активізуватися, зіткнутися з наслідками, які ми маємо зробити, щоб більше піклуватися про власний захист. Без Дональда Трампа цього ніколи б не сталося", - заявив Рютте.

Тим часом прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час дискусії на Давосі також зазначав, що Росія становить загрозу для західних країн в Арктиці. Але на даному етапі така загроза швидше потенційна, ніж реальна.

Додамо, що Трамп неодноразово пояснював свої зазіхання на Гренландію тим, що для острова є загроза з боку Китаю і Росії. Проте канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після заяв Трампа звернув увагу, що його та дії США не співставляються: раніше на острові було понад 30 тисяч американських солдатів, а зараз - менше ніж 100.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Арктика Дональд Трамп Марк Рютте Давос Форум в Давосі
Новини
У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго
У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка