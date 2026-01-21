ua en ru
"Нужно защищать Арктику": Рютте в Давосе заявил, что согласен с Трампом

Швейцария, Давос, Среда 21 января 2026 13:30
"Нужно защищать Арктику": Рютте в Давосе заявил, что согласен с Трампом Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время панельной дискуссии в Давосе заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом - Арктику нужно защитить от России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рютте заявил, что НАТО учтет беспокойство Трампа относительно безопасности в Арктике. Это "беспокойство" Трамп использует, как оправдание планов по Гренландии.

"Нам нужно защищать Арктику, мы знаем, что морские пути открываются, мы знаем, что Китай и Россия все активнее в Арктике", - отметил Рютте.

При этом он рассыпался в похвалах Трампу. В частности, генсек НАТО похвалил американского президента за то, что тот заставил страны Альянса резко увеличить общие расходы на оборону до 5% ВВП

"Я сейчас не популярен среди вас, потому что защищаю Дональда Трампа, но я действительно верю, что мы можем быть рады, что он здесь, потому что он заставил нас в Европе активизироваться, столкнуться с последствиями, которые мы должны сделать, чтобы больше заботиться о собственной защите. Без Дональда Трампа этого никогда бы не произошло", - заявил Рютте.

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни во время дискуссии на Давосе также отмечал, что Россия представляет угрозу для западных стран в Арктике. Но на данном этапе такая угроза скорее потенциальная, чем реальная.

Добавим, что Трамп неоднократно объяснял свои посягательства на Гренландию тем, что для острова есть угроза со стороны Китая и России. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц после заявлений Трампа обратил внимание, что его и действия США не сопоставляются: раньше на острове было более 30 тысяч американских солдат, а сейчас - менее 100.

