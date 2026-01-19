Мерц хоче переконати США відмовитися від планів щодо Гренландії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконати США дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
Як передає РБК-Україна, заяву голови німецького уряду наводить The Guardian.
Мерц зазначив, що хоч він і поділяє "довгострокову" стурбованість США безпекою в Арктиці, не можна ігнорувати той факт, що раніше США там мали "понад 30 000" військовослужбовців, а зараз їх "менше 200". Це показує, що навіть американський аналіз загроз "не такий драматичний, як це зараз представляють".
Канцлер уточнив, що це не означає, нібито ситуація не може загостритися в найкоротші терміни в майбутньому, тому європейським союзникам по НАТО важливо робити більше для захисту регіону, який "безумовно" отримуватиме більше уваги в найближчі роки.
Голова німецького уряду наголосив на необхідності дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенітету Гренландії та Данії. Як запевнив Мерц, він зробить усе можливе, щоб переконати США не порушувати їх. Оскільки це "спричинить подальші наслідки, зокрема для співпраці в рамках НАТО". Він розраховує, що проблему вдасться вирішити дипломатичним шляхом.
Окремо канцлер згадав відправку німецьких солдатів на територію Гренландії.
"США не могли бути здивовані місією до Гренландії, оскільки вона заздалегідь обговорювалася в Раді НАТО в присутності представника США", - сказав він.
За його словами, розвідувально-ознайомча місія була виконана за графіком.
Зазіхання Трампа на Гренландію
Нагадаємо, останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно заявляє про необхідність приєднання Гренландії до США. Він пояснює свої плани тим, що острів нібито можуть узяти під контроль Росія або Китай, тому його потрібно захистити.
Днями американський лідер анонсував тарифи для низки європейських країн. За його словами, такі заходи діятимуть доти, доки Європа не погодиться продати США Гренландію.