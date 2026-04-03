"Потрібно втілювати бачення Трампа": Гегсет зажадав відставки начальника штабу армії США, - CBS

За словами одного з джерел, Гегсет хоче бачити на цій посаді людину, яка в контексті армії "реалізовуватиме бачення президента" США Дональда Трампа і безпосередньо самого глави Пентагону.

Тим часом прес-секретар Пентагону Шон Парнелл уже публічно заявив, що Джордж "негайно йде у відставку з посади 41-го начальника штабу армії".

"Міністерство оборони вдячне генералу Джорджу за десятиліття служби нашій країні. Ми робимо йому всього найкращого на пенсії", - сказав він.

Тепер виконувачем обов'язків начальника штабу армії буде нинішній заступник генерал Крістофер Ланєв, який раніше був військовим помічником Гегсета. Раніше в період з 2022 по 2023 рік він обіймав посаду командира 82-ї повітряно-десантної дивізії армії.

Що ж стосується Ренді Джорджа, він обіймав свою посаду із серпня 2023 року і був висунутий на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом. Це означає, що він мав залишатися на посаді до 2027 року.

Додамо, що станом на зараз Джорджу 61 рік. З 2021 по 2022 він був старшим військовим помічником міністра оборони США Ллойда Остіна. Крім того, будучи кадровим офіцером піхоти і випускником Вест-Пойнта, він брав участь у першій війні в Перській затоці, а також у конфліктах в Ірані та Афганістані.