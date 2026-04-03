"Нужно воплощать видение Трампа": Хегсет потребовал отставки начальника штаба армии США, - CBS

По словам одного из источников, Хегсет хочет видеть на этой должности человека, который в контексте армии "будет реализовывать видение президента" США Дональда Трампа и непосредственно самого главы Пентагона.

Тем временем пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уже публично заявил, что Джордж "немедленно уходит в отставку с поста 41-го начальника штаба армии".

"Министерство обороны благодарно генералу Джорджу за десятилетия службы нашей стране. Мы делаем ему всего наилучшего на пенсии", - сказал он.

Теперь исполняющим обязанности начальника штаба армии будет нынешний заместитель генерал Кристофер Ланев, который ранее был военным помощником Хегсета. Ранее в период с 2022 по 2023 год он занимал должность командира 82-й воздушно-десантной дивизии армии.

Что же касается Рэнди Джорджа, он занимал свою должность с августа 2023 года и был выдвинут она этот пост бывшим президентом США Джо Байденом. Это значит, что он должен был оставаться на должности до 2027 года.

Добавим, что по состоянию на сейчас Джорджу 61 год. С 2021 по 2022 он был старшим военным помощником министра обороны США Ллойда Остина. Помимо того, будучи кадровым офицером пехоты и выпускником Вест-Пойнта, он участвовал в первой войне в Персидском заливе, а также в конфликтах в Иране и Афганистане.