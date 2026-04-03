"Потрібно втілювати бачення Трампа": Гегсет зажадав відставки начальника штабу армії США, - CBS

02:40 03.04.2026 Пт
2 хв
Через кілька годин після публікації у ЗМІ, чиновника відправили у відставку
aimg Едуард Ткач
Фото: Піт Гегсет (Getty Images)

Глава Пентагону Піт Гегсет попросив начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа піти у відставку і залишити свій пост. Наразі він уже пішов у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Читайте також: Наказ Трампа виконується: Гегсет відзвітував про ліквідацію мінних загороджувальних суден Ірану

За словами одного з джерел, Гегсет хоче бачити на цій посаді людину, яка в контексті армії "реалізовуватиме бачення президента" США Дональда Трампа і безпосередньо самого глави Пентагону.

Тим часом прес-секретар Пентагону Шон Парнелл уже публічно заявив, що Джордж "негайно йде у відставку з посади 41-го начальника штабу армії".

"Міністерство оборони вдячне генералу Джорджу за десятиліття служби нашій країні. Ми робимо йому всього найкращого на пенсії", - сказав він.

Тепер виконувачем обов'язків начальника штабу армії буде нинішній заступник генерал Крістофер Ланєв, який раніше був військовим помічником Гегсета. Раніше в період з 2022 по 2023 рік він обіймав посаду командира 82-ї повітряно-десантної дивізії армії.

Що ж стосується Ренді Джорджа, він обіймав свою посаду із серпня 2023 року і був висунутий на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом. Це означає, що він мав залишатися на посаді до 2027 року.

Додамо, що станом на зараз Джорджу 61 рік. З 2021 по 2022 він був старшим військовим помічником міністра оборони США Ллойда Остіна. Крім того, будучи кадровим офіцером піхоти і випускником Вест-Пойнта, він брав участь у першій війні в Перській затоці, а також у конфліктах в Ірані та Афганістані.

Інші інциденти з Пентагоном

Нагадаємо, нещодавно Пентагон відзвітував про 90% знищення ракетного потенціалу Ірану, а також ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час операції США "Епічна лють". Однак масштаб ударів у відповідь Ірану застав американську сторону зненацька.

Варто додати, що на тлі війни з Іраном між США та іншими країнами-членами НАТО виник конфлікт, оскільки країни Європи фактично відмовилися приєднаються до бойових дій.

На цьому тлі Піт Гегсет днями сказав, що у Трампа незадоволені діями союзників по НАТО під час війни з Іраном.

