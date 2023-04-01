"Потрібно виїхати зараз же". У Білому домі закликали всіх американців покинути Росію

Громадянам Сполучених Штатів не варто перебувати на території Росії. Нині країна-терорист є ворожим середовищем для американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, оприлюднену CNN .

"Якщо ви в Росії - будь то у справах, на відпочинку, будь-яка мета поїздки - вам потрібно виїхати зараз же. Росія - не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюючий журналіст, - зазначив посадовець.

Виступ Кірбі відбувся на тлі затримання американського журналіста Евана Гершковича, якого наразі утримують у російській в'язниці Лефортово в Москві.

За словами представника Білого дому, адміністрація президента США працює над забезпеченням зустрічі з кореспондентом The Wall Street Journal.