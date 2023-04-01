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"Нужно уехать сейчас же". В Белом доме призвали всех американцев покинуть Россию

Фото: Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Гражданам Соединенных Штатов не стоит находиться на территории России. В настоящее время страна-террорист является враждебной средой для американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обнародованное CNN.

"Если вы в России - будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки - вам нужно уехать сейчас же. Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист, - отметил чиновник.

Выступление Кирби состоялось на фоне задержания американского журналиста Эвана Гершковича, которого в настоящее время содержат в российской тюрьме Лефортово в Москве.

По словам представителя Белого дома, администрация президента США работает над обеспечением встречи с корреспондентом The Wall Street Journal.

Напомним, 30 марта журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилась в Россию с требованием уволить корреспондента , которого задержали сотрудники ФСБ.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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