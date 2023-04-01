"Нужно уехать сейчас же". В Белом доме призвали всех американцев покинуть Россию

Гражданам Соединенных Штатов не стоит находиться на территории России. В настоящее время страна-террорист является враждебной средой для американцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обнародованное CNN.
"Если вы в России - будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки - вам нужно уехать сейчас же. Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист, - отметил чиновник.
Выступление Кирби состоялось на фоне задержания американского журналиста Эвана Гершковича, которого в настоящее время содержат в российской тюрьме Лефортово в Москве.
По словам представителя Белого дома, администрация президента США работает над обеспечением встречи с корреспондентом The Wall Street Journal.
Напомним, 30 марта журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
The Wall Street Journal обратилась в Россию с требованием уволить корреспондента , которого задержали сотрудники ФСБ.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста.
Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.
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