"Нужно уехать сейчас же". В Белом доме призвали всех американцев покинуть Россию

Гражданам Соединенных Штатов не стоит находиться на территории России. В настоящее время страна-террорист является враждебной средой для американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обнародованное CNN .

"Если вы в России - будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки - вам нужно уехать сейчас же. Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист, - отметил чиновник.

Выступление Кирби состоялось на фоне задержания американского журналиста Эвана Гершковича, которого в настоящее время содержат в российской тюрьме Лефортово в Москве.

По словам представителя Белого дома, администрация президента США работает над обеспечением встречи с корреспондентом The Wall Street Journal.