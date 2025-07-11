Потрібно три сторони: Буданов озвучив нову умову щодо перемир'я України та РФ

Видання нагадало Буданову, що в той час, коли Україна погодилась із закликами США про беззастережне припинення вогню, російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом заявив, що Росія "не відступить" від своїх військових цілей, згідно зі стенограмою Кремля.

На це Буданов відповів, що перемир'я має бути досягнуто якомога швидше, задовго до кінця цього року.

"Чи реалістично це зробити? Так. Чи складно це? Ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони - Україна, Росія і США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, 3 липня Путін заявив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом. Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що Путін і Трамп є цілковито різними людьми, тому між ними мало спільних тем для обговорення.

Трамп заявив, що Володимир Путін пригрозив ударом у відповідь. При цьому не уточнюється, чи намагався колишній президент США переконати російського лідера утриматися від подальшої ескалації.

У Кремлі напередодні повідомили, що розмова між двома політиками була "відвертою та конструктивною". Радник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков зазначив, що Трамп і Путін перебувають "на одній хвилі". За його словами, Путін чітко дав зрозуміти, що Москва не змінюватиме своїх намірів щодо України і продовжить реалізацію поставлених цілей.

Детально про що говорили Трамп та Путін - читайте у матеріалі РБК-Україна.