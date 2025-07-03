Путін заявив, що сьогодні поговорить із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп сьогодні, 3 липня, проведуть телефонну розмову.

"Я сьогодні буду розмовляти з президентом США", - сказав диктатор.

Він не розкрив більш докладних деталей.

Оновлено 16:43

Трамп підтвердив, що вже о 10:00 (17:00 за київським часом) у нього відбудеться телефонна розмова з Путіним.

До слова, розмова Путіна і Трампа відбудеться наступного дня після того, як Вашингтон призупинив постачання зброї Україні.

У Білому домі пояснили такий принципом "Америка насамперед".