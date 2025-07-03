Путін заявив, що сьогодні поговорить із Трампом
Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп сьогодні, 3 липня, проведуть телефонну розмову.
Як передає РБК-Україна, заяву голови Кремля наводить "РИА-Новости".
"Я сьогодні буду розмовляти з президентом США", - сказав диктатор.
Він не розкрив більш докладних деталей.
Оновлено 16:43
Трамп підтвердив, що вже о 10:00 (17:00 за київським часом) у нього відбудеться телефонна розмова з Путіним.
До слова, розмова Путіна і Трампа відбудеться наступного дня після того, як Вашингтон призупинив постачання зброї Україні.
У Білому домі пояснили такий принципом "Америка насамперед".
Остання розмова Трампа з Путіним
Нагадаємо, остання розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбулася 4 червня.
Тоді під час дзвінка очільник Кремля скаржився американському лідеру на операцію "Павутиння" Служби безпеки України, в рамках якої було уражено значну кількість російських стратегічних літаків.
Трамп розповів, що Путін пообіцяв відповісти Україні на таку атаку. При цьому президент США навіть не згадав, чи спробував він відмовити главу Кремля.
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