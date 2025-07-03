Зеленський про розмову Трампа і Путіна: "Не впевнений, що у них багато спільних тем"
Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп абсолютно різні люди. Тому у них немає багато спільних тем для спілкування.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу з лідерами ЄС заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава української держави відреагував на телефонну розмову Трампа і Путіна, яка почалася о 17:00 за київським часом.
"Я не впевнений, що в них багато спільних тем, адже це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідею безумовного припинення вогню, яку висував президент Трамп", - зазначив Зеленський.
Також він додав, що в Росії рішення ухвалює тільки Путін. Тому для того, щоб встановити мир, необхідна зустріч на рівні лідерів.
Розмова Путіна і Трампа
Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, російський диктатор Володимир Путін анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Сам Трамп підтвердив, що він поговорить із Путіним. Американський лідер уточнив, що розмова розпочнеться о 17:00.
Станом на зараз немає жодних деталей розмови і невідомо, чи завершилася вона.
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що він поговорить із президентом США Дональдом Трампом завтра або найближчими днями.
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