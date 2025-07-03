Зеленський про розмову Трампа і Путіна: "Не впевнений, що у них багато спільних тем"

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп абсолютно різні люди. Тому у них немає багато спільних тем для спілкування.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу з лідерами ЄС заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави відреагував на телефонну розмову Трампа і Путіна, яка почалася о 17:00 за київським часом.

"Я не впевнений, що в них багато спільних тем, адже це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідею безумовного припинення вогню, яку висував президент Трамп", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що в Росії рішення ухвалює тільки Путін. Тому для того, щоб встановити мир, необхідна зустріч на рівні лідерів.