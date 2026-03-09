Потрібно прискорити темпи: Каллас висловилась за швидке розширення ЄС

За її словами, розширення має й надалі відбуватися на основі виконання необхідних критеріїв, однак у нинішніх умовах ЄС повинен діяти швидше.

"Розширення є протиотрутою від російського імперіалізму і знаком того, що найамбітніший багатосторонній проєкт в історії, Європейський Союз, залишиться назавжди", - наголосила Каллас.

Водночас дипломатка наголосила, що розширення не слід розглядати лише як бюрократичну процедуру виконання критеріїв.

"Розширення описують як найуспішнішу зовнішню політику Союзу, що розширює зону стабільності, миру та процвітання", - додала вона, посилаючись на дані Євробарометра, які свідчать про широку підтримку розширення блоку з 27 членів.

Чи підтримують в ЄС ідею швидкого розширення?

У виданні зазначили, що заклики до швидшого розширення звучать на тлі дискусій усередині ЄС. Європейська комісія виступає за прискорення процесу, тоді як деякі країни-члени наполягають на більш обережному підході.

За словами одного з високопоставлених дипломатів ЄС, країни-члени намагаються знайти компроміс, щоб продовжити процес розширення, попри розбіжності між Європейською комісією та Радою ЄС.

Зараз ведеться робота над тим, щоб наступні три головування в Раді ЄС приділяли особливу увагу цьому питанню. Метою є завершення переговорів щодо вступу України до кінця 2027 року, хоча підписання договору про членство може відбутися пізніше.