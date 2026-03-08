Чи назве ЄС дату вступу України? Нідерланди анонсували важливі переговори з партнерами
У найближчі місяці в Європейському Союзі розпочнуться дебати щодо визначення реалістичних термінів вступу України до блоку. Відповідні обговорення мають конкретизувати шлях Києва до повноправного членства.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським.
Позиція Нідерландів щодо членства
Очільник нідерландського уряду наголосив, що позиція його країни залишається незмінною - Україна має стати частиною європейської спільноти.
Він також висловив захоплення тим, як країна впроваджує зміни навіть у складних умовах.
"Абсолютно чітко зрозуміло для Нідерландів, що майбутнє України - в Європі. Україна повинна стати в результаті цього процесу членом ЄС", - підкреслив Роб Єттен.
Він додав, що найближчим часом Амстердам ініціює діалог із партнерами по ЄС, аби сформувати чітке бачення часових рамок цього процесу.
Реформи та оцінка прогресу
Прем'єр Нідерландів окремо відзначив зусилля української влади у реформуванні держави, попри повномасштабну агресію РФ.
"Я абсолютно вражений обсягом того, що вдалося зробити за останні кілька років, попри часи війни, проводячи усі необхідні реформи для набуття членства ЄС", - заявив глава уряду Нідерландів.
Контекст та заклики Києва
Раніше президент Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу без зайвих зволікань назвати конкретну дату вступу.
На думку української сторони, це необхідно для того, щоб Росія та її прихильники в Європі не змогли роками блокувати цей процес.
Зі свого боку, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначала, що встановлення точних дат наразі є неможливим, оскільки процес вступу базується на досягненнях країни-кандидата.
Шлях України до ЄС
Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі розгорілися дискусії щодо реформування внутрішніх правил заради розширення. Зокрема, у блоці хочуть змінити 40-річні норми, щоб адаптувати бюджет та систему прийняття рішень до вступу нових членів, включаючи Україну.
Водночас питання конкретних термінів залишається дискусійним. У Євросоюзі вже поставили крапку щодо можливості оголошення точної дати вступу найближчим часом, наголошуючи на необхідності виконання всіх критеріїв.
Ситуація ускладнюється і внутрішніми розбіжностями серед партнерів - нещодавно двоє союзників виступили проти прискореного процесу, назвавши це "скринькою Пандори" для європейської стабільності.
Попри це, Київ наполягає, що Україна чекає на політичне рішення щодо членства, яке б дало чіткий сигнал суспільству та інвесторам про незворотність європейського курсу.