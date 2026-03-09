Нужно ускорить темпы: Каллас высказалась за быстрое расширение ЕС

По ее словам, расширение должно и в дальнейшем происходить на основе выполнения необходимых критериев, однако в нынешних условиях ЕС должен действовать быстрее.

"Расширение является противоядием от российского империализма и знаком того, что самый амбициозный многосторонний проект в истории, Европейский Союз, останется навсегда", - подчеркнула Каллас.

В то же время дипломат подчеркнула, что расширение не следует рассматривать только как бюрократическую процедуру выполнения критериев.

"Расширение описывают как самую успешную внешнюю политику Союза, которая расширяет зону стабильности, мира и процветания", - добавила она, ссылаясь на данные Евробарометра, которые свидетельствуют о широкой поддержке расширения блока из 27 членов.

Поддерживают ли в ЕС идею быстрого расширения?

В издании отметили, что призывы к более быстрому расширению звучат на фоне дискуссий внутри ЕС. Европейская комиссия выступает за ускорение процесса, тогда как некоторые страны-члены настаивают на более осторожном подходе.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, страны-члены пытаются найти компромисс, чтобы продолжить процесс расширения, несмотря на разногласия между Европейской комиссией и Советом ЕС.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в Совете ЕС уделяли особое внимание этому вопросу. Целью является завершение переговоров по вступлению Украины до конца 2027 года, хотя подписание договора о членстве может состояться позже.